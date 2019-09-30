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Состояние парализованного после комы Алексея Янина улучшается

30 сентября
2019 год

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30 сентября 2019
Алексей Янин, перенесший в 2015 году инсульт, а затем кому, медленно идет на поправку. Об этом сообщила мать артиста. Ольга Янина поделилась свежими новостями из жизни сына. Мать Алексея призналась, что процесс восстановления очень медленный и забирает все силы. Тем не менее, его родные верят, что Алексей сможет вернуться к полноценной жизни, ведь реабилитация дает свои плоды: у актера «заработали» левая нога и левая рука. К актеру также вернулась речь.

Состояние парализованного после комы Алексея Янина улучшается

«Мы идём к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. К счастью, у нас замечательная команда работает с Алешей дома. Также мы бываем в замечательных реабилитационных центрах. Лёше нелегко. Но сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления».

Родным Алексея тяжело найти средства для оплаты сиделки, ведь заработок в семью приносит только жена Алексея Дарья, принимавшая участие в шоу «Фабрика звезд».
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Состояние парализованного после комы Алексея Янина улучшается фотографии
Состояние парализованного после комы Алексея Янина улучшается фотографии
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