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Любовь Толкалина рассказала о своей первой встрече с Марком Захаровым

30 сентября
2019 год

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30 сентября 2019
Коллеги и поклонники Марка Захарова тяжело переживают смерть режиссера. В социальных сетях уже второй день близкие люди и ученики вспоминают, чем запомнился им маэстро. Ученица Марка Захарова Любовь Толкалина тоже рассказала, как впервые встретила режиссера, и почему эта встреча изменила её жизнь.

«Я помню, как пробовалась в ГИТИС к Захарову. Марк Анатольевич смотрел в окно, я видела его выдающийся профиль. Глаза его были закрыты, и меня предупредили, что надежда на то, что это может измениться, невелика. Во всей его фигуре была какая-то тоска…Я вышла и сказала «Сумароков. Негде в маленьком леску…». И, о чудо! Марк Анатольевич оживился, заулыбался, чего я совсем не ожидала. «Чего? — говорит, — Чего-чего? Сумароков?»

Любовь Толкалина рассказала о своей первой встрече с Марком Захаровым

Толкалина вспоминает, что Марк Захаров вселил в неё веру в собственный талант. После вердикта режиссера актриса с легкостью участвовала в последующих кастингах.
«Помню только, что он сказал: «Организм ваш, несомненно, талантлив, приходите сразу на конкурс». И это навсегда поселило во мне огромную уверенность. Такую, что во все остальные залы и кабинеты, на все прослушивания я входила с чувством — ну чего смотрите — все равно возьмете… Я частенько вспоминаю тот эпизод… и чувство абсолютного всемогущества. Это был тот самый волшебный пендель от Мастера… спасибо! Царствие Небесное».
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Любовь Толкалина рассказала о своей первой встрече с Марком Захаровым фотографии
Любовь Толкалина рассказала о своей первой встрече с Марком Захаровым фотографии
Любовь Толкалина рассказала о своей первой встрече с Марком Захаровым фотографии
Любовь Толкалина рассказала о своей первой встрече с Марком Захаровым фотографии
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