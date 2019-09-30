«Они разрушают жизнь людям искусства»: Елена Корикова раскритиковала работников экстренных служб

Елена Корикова
раскритиковала сплетников из экстренных служб, которые предают огласке личные данные звезд. Корикова считает, что артисты должны быть защищены специальным законом о неприкосновенности частной жизни. Тогда, по ее мнению, в нашей стране будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают.
«То, что эти (язык не поворачивается назвать их людьми) творят, - это уже беспредел. В нашей стране артистам нельзя обратиться ни к врачу, ни в полицию, так как только слышат известную фамилию, тут же передают информацию желтой прессе, и понеслось. Правда только в том, что обратились. А дальше - насколько фантазии хватит - напишут. Они разрушают жизнь людям искусства, лишая их работы, личной жизни, а иногда и самой жизни»
.
Корикова в качестве примера привела случай из жизни режиссера Алексея Сахарова
. Она заявила, что после прочтения «гадкой» статьи он скончался.
«Так было с режиссером всеми теперь любимого фильма «Барышня-Крестьянка» Алексеем Николаевичем Сахаровым. Мы в год выхода фильма получили все возможные призы. Но нашлись и те, кто писал гадкие статьи про этот фильм. Одна из таких статей попалась на глаза Алексею Николаевичу. После прочтения, как рассказала его жена, ему стало плохо с сердцем и он умер... А этот, кто написал, наверное, до сих пор живет»
.
Самой актрисе неоднократно приходилось опровергать слухи об алкоголизме
и краже денег
.