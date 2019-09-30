Ингеборга Дапкунайте рассказала о своём сыне

«Почему я его вдруг показала на Первом канале? Я поняла, что рано или поздно ваш «брат» снимет меня с ним где-нибудь. Я же не буду жить и прятаться. Поэтому я подумала, что лучше я его один раз покажу, и все успокоятся. Так и было. Больше меня вообще никто не трогал.
Почему я не говорю про свою личную жизнь? Потому что всё, что касается меня, косвенно касается других людей. Те люди, которые со мной живут или жили когда-то, или с кем я сталкивалась - они не подписывались на то, чтобы про них писали в газетах. Поэтому я эту тему закрыла».
На вопрос о самых райских условиях съёмок актриса неожиданно вспомнила одну из самых тяжелых своих ролей: «Райские условия не зависят от материальных условий. Ты все забываешь, если работа в кадре интересная. Мы с Балабановым снимали картину «Война». Я просидела, ну, наверное, три четверти съёмок в яме под землей, на меня лили грязь, я дрожала, меня трясло. Я вспоминаю это как счастье. Это не измеряется комфортом».
Несмотря на то, что Ингеборга давно превратилась в заслуженную артистку России и больше десяти лет живёт в Москве, российского гражданства актрисе никто так и не предложил: «Я обожаю жить в Москве. Но я, наверное, до сих пор не ответила себе честно на вопрос, чувствую ли я себя здесь гостьей. Я всегда буду литовской женщиной, я там родилась, выросла. И это то, что я есть. Но так уж случилось, что я здесь работаю и сейчас живу и, наверное, могу назвать это своим домом. Но всё равно, то что я здесь гостья - такое тоже существует».
Этот статус гостьи не позволяет актрисе вмешиваться в местные политические процессы или просто высказывать своё мнение на эту тему: «Было бы странно с моей стороны сильно вмешиваться в политические процессы России. Вопрос не в том, где я живу. У меня здесь самые близкие друзья, и мой театр здесь. Но принимать какие-то решения было бы с моей стороны неправильно».