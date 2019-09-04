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Катрин Денёв поделилась секретами красоты

4 сентября
2019 год

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4 сентября 2019
В этом году 75-летняя французская актриса Катрин Денёв впервые посетила Одессу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина». Звезда уже много лет считается эталонной красавицей, поэтому журналисты телепрограммы «Зірковий шлях» решили выяснить, какие ежедневные ритуалы выполняет Денёв, чтобы держать себя в тонусе.

«Для меня самое главное выпить кофе, - рассказала Катрин о том, с чего начинается её утро. - А потом совершенно обычные вещи, когда ты просматриваешь сообщения, готовишься к первым встречам. Все очень так классически».

Катрин Денёв поделилась секретами красоты

Оказалось, что секрет красоты Катрин Денёв весьма прост: кинодива просто очень любит поспать.

«Стараюсь жить в гармонии с самой собой, - объяснила актриса. - Я много сплю. И даже днём могу лечь поспать. Когда я уставшая, ложусь на 15-20 минут».

Расспросили Денёв и о личной жизни: у неё двое внебрачных детей и пятеро внуков, но официально сердце актрисы уже давно свободно, и она не спешит делиться подробностями: «Мне кажется, что гораздо важнее любить, чем быть любимой».
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Катрин Денёв поделилась секретами красоты фотографии
Катрин Денёв поделилась секретами красоты фотографии
Катрин Денёв поделилась секретами красоты фотографии
Катрин Денёв поделилась секретами красоты фотографии
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