Катрин Денёв поделилась секретами красоты

В этом году 75-летняя французская актриса Катрин Денёв
впервые посетила Одессу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина». Звезда уже много лет считается эталонной красавицей, поэтому журналисты телепрограммы «Зірковий шлях» решили выяснить, какие ежедневные ритуалы выполняет Денёв, чтобы держать себя в тонусе.
«Для меня самое главное выпить кофе
, - рассказала Катрин о том, с чего начинается её утро. - А потом совершенно обычные вещи, когда ты просматриваешь сообщения, готовишься к первым встречам. Все очень так классически
».
Оказалось, что секрет красоты Катрин Денёв весьма прост: кинодива просто очень любит поспать.
«Стараюсь жить в гармонии с самой собой
, - объяснила актриса. - Я много сплю. И даже днём могу лечь поспать. Когда я уставшая, ложусь на 15-20 минут
».
Расспросили Денёв и о личной жизни: у неё двое внебрачных детей и пятеро внуков, но официально сердце актрисы уже давно свободно, и она не спешит делиться подробностями: «Мне кажется, что гораздо важнее любить, чем быть любимой
».