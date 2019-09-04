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Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков

4 сентября
2019 год

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4 сентября 2019
3 сентября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса». Картину гостям мероприятия представил сам режиссёр, композитор Анна Друбич и исполнители главных ролей: Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, Ксения Раппопорт, Вероника Устимова, Диана Манукян, Сергей Муравьёв, Степан Середа и другие.

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков

Поздравить съёмочную группу с премьерой и первыми посмотреть картину пришли самые известные представители российского кино и шоу-бизнеса: Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Владимир Вишневский, Михаил Грушевский, Константин Эрнст, Ирина Винер, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Александр Журбин, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Александр Любимов, Олеся Судзиловская, Александр Буйнов, Виктор Дробыш, Валерий Сюткин, Василий Мищенко, Сергей Галанин, Юрий Николаев, Алика Смехова, Аркадий Укупник, Ирина Рахманова, Юрий Грымов, Ирина Апексимова, Мария Лемешева, Павел Лунгин и другие. Такому звёздному скоплению может позавидовать даже Венецианский фестиваль.

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Аглая Тарасова

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Алексей Серебряков

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Андрей Державин и Юрий Антонов

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Андрей Смоляков

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Анна Цуканова-Котт

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Ингрид Олеринская

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Ирина Рахманова

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Ирина Розанова

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Валерий Сюткин

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Валерий Тодоровский, Евгения Брик и Зоя Тодоровская

Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков
фото: Юлия Снигирь

Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.

В широкий прокат «Одесса» Тодоровского выйдет 5 сентября 2019 года.
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Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков фотографии
Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков фотографии
Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков фотографии
Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков фотографии
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