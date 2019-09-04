Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков

фото: Валерий Тодоровский, Евгения Брик и Зоя Тодоровская
фото: Юлия Снигирь
Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.
В широкий прокат «Одесса» Тодоровского выйдет 5 сентября 2019 года.