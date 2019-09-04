«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере

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Вся Одесса очень велика: Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Юлия Снигирь и Алексей Серебряков

Теперь актриса снова может выезжать за рубеж

3 сентября

Анна Михайловская судится с бывшим мужем за общего сына

Между супругами нет разногласий, но в суд они все-таки идут