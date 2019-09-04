«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере

В октябре на российские экраны выйдет фильм о голливудской звезде Джуди Гарленд
, которую сыграла Рене Зеллвегер
. В преддверии премьеры актриса украсила обложку New York Magazine и дала откровенное интервью, полная версия которого была опубликовала в издании Vulture.
Разумеется, разговор зашел о пластических операциях. В 2014 году после пятилетнего затишья Рене появилась на церемонии Elle Women in Hollywood и буквально шокировала публику своим новым лицом. Злые языки тогда вовсю рассуждали о неудачной пластике, однако актриса на их выпады не реагировала.
«Нас оценивают со стороны так, будто оценочные суждения могут отразить характер — сильный ты или слабый, настоящий ли ты человек
, - ответила Зеллвегер на критику своей внешности в интервью Vulture. - Все это намекает на то, что мне нужно измениться в правильную сторону. Это действительно огорчает меня. Я не думаю о своей внешности в таком ключе. Я люблю свою причудливость, свои странности и не хочу быть кем-то другим. Меня утвердили в фильм в синих джинсах и ковбойских сапогах. Я начала работать так, мне не нужно было переодеваться. Так с чего бы мне понадобилось вписываться в чуждые мне рамки?
»
Также актриса рассказала, почему в течение 6 лет не появлялась на экранах: оказывается, ей просто нужен был перерыв, чтобы справиться с подступившей депрессией.
«Я была нездорова
, - объяснила Рене. - Не заботилась о себе и стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов. Мой психотерапевт сказал, что 99 процентов своей жизни я была публичной персоной и всего лишь малую часть — самой собой. Мне нужно было перестать быть занятой 24/7 и прекратить жить по заготовленному на несколько лет вперед плану. Хотелось больше спонтанности, и затишье было необходимо, чтобы всё устаканилось
».
Решиться на длительный перерыв в кинокарьере Зеллвегер помогла подруга, актриса Сальма Хайек
, которая однажды при встрече дала Рене очень ценный совет.
«Она поделилась со мной этой прекрасной… метафорой? Аналогией? "Роза не цветет весь год… если только она не искусственная"
, - вспоминает актриса. - И тогда я поняла. Это означает, что можно притвориться, что все в порядке и просто двигаться дальше. И нужно было сделать перерыв прямо тогда, но эти творческие возможности были настолько захватывающими, уникальными, и мне казалось, что я пожалею, если не соглашусь принять участие в этих проектах. Но в действительности, нет, нужно было взять себя в руки и, знаете… просто отдохнуть
».