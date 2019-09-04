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«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере

4 сентября
2019 год

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4 сентября 2019
В октябре на российские экраны выйдет фильм о голливудской звезде Джуди Гарленд, которую сыграла Рене Зеллвегер. В преддверии премьеры актриса украсила обложку New York Magazine и дала откровенное интервью, полная версия которого была опубликовала в издании Vulture.

«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере

Разумеется, разговор зашел о пластических операциях. В 2014 году после пятилетнего затишья Рене появилась на церемонии Elle Women in Hollywood и буквально шокировала публику своим новым лицом. Злые языки тогда вовсю рассуждали о неудачной пластике, однако актриса на их выпады не реагировала.

«Нас оценивают со стороны так, будто оценочные суждения могут отразить характер — сильный ты или слабый, настоящий ли ты человек, - ответила Зеллвегер на критику своей внешности в интервью Vulture. - Все это намекает на то, что мне нужно измениться в правильную сторону. Это действительно огорчает меня. Я не думаю о своей внешности в таком ключе. Я люблю свою причудливость, свои странности и не хочу быть кем-то другим. Меня утвердили в фильм в синих джинсах и ковбойских сапогах. Я начала работать так, мне не нужно было переодеваться. Так с чего бы мне понадобилось вписываться в чуждые мне рамки?»

«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере

Также актриса рассказала, почему в течение 6 лет не появлялась на экранах: оказывается, ей просто нужен был перерыв, чтобы справиться с подступившей депрессией.

«Я была нездорова, - объяснила Рене. - Не заботилась о себе и стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов. Мой психотерапевт сказал, что 99 процентов своей жизни я была публичной персоной и всего лишь малую часть — самой собой. Мне нужно было перестать быть занятой 24/7 и прекратить жить по заготовленному на несколько лет вперед плану. Хотелось больше спонтанности, и затишье было необходимо, чтобы всё устаканилось».

«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере

Решиться на длительный перерыв в кинокарьере Зеллвегер помогла подруга, актриса Сальма Хайек, которая однажды при встрече дала Рене очень ценный совет.

«Она поделилась со мной этой прекрасной… метафорой? Аналогией? "Роза не цветет весь год… если только она не искусственная", - вспоминает актриса. - И тогда я поняла. Это означает, что можно притвориться, что все в порядке и просто двигаться дальше. И нужно было сделать перерыв прямо тогда, но эти творческие возможности были настолько захватывающими, уникальными, и мне казалось, что я пожалею, если не соглашусь принять участие в этих проектах. Но в действительности, нет, нужно было взять себя в руки и, знаете… просто отдохнуть».
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«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере фотографии
«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере фотографии
«Я стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов»: Рене Зеллвегер о перерыве в кинокарьере фотографии
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