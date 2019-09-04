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Иван Ургант и Сергей Бурунов сделали пародию на «Однажды... в Голливуде»

4 сентября
2019 год

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4 сентября 2019
В преддверии нового сезона шоу «Вечерний Ургант» его бессменный ведущий Иван Ургант снялся в пародии на фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» и назвал его «Однажды... в Останкино». Видео послужило анонсом к грядущему сезону программы, который стартует уже 9 сентября. Помимо Урганта в создании ролика приняли участие Сергей Бурунов, который сыграл роль интервьюера, и Дмитрий Хрусталёв, которому достался образ дублёра популярного телеведущего.


«Ведущему приходится делать множество тяжелых вещей, - говорит в пародии Иван. - Например, приходит гость с герпесом. Могу ли я с ним поцеловаться? Могу. И целовался. Но, если иммунитет посажен, могут быть высыпания, и съемки приходится отменять. Митя подменяет».

Иван Ургант и Сергей Бурунов сделали пародию на «Однажды... в Голливуде»

«Я, как верблюд, несу свою ношу», - в ответ цитирует Хрусталёв персонажа Брэда Питта. На протяжении ролика вся компания заразительно смеётся, а Сергей Бурунов делает намёки на первого гостя шоу в новом сезоне - им может стать певица Полина Гагарина.
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Однажды... в Голливуде

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Иван Ургант и Сергей Бурунов сделали пародию на «Однажды... в Голливуде» фотографии
Иван Ургант и Сергей Бурунов сделали пародию на «Однажды... в Голливуде» фотографии
Иван Ургант и Сергей Бурунов сделали пародию на «Однажды... в Голливуде» фотографии
Иван Ургант и Сергей Бурунов сделали пародию на «Однажды... в Голливуде» фотографии
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