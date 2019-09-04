Иван Ургант и Сергей Бурунов сделали пародию на «Однажды... в Голливуде»

В преддверии нового сезона шоу «Вечерний Ургант» его бессменный ведущий Иван Ургант
снялся в пародии на фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде»
и назвал его «Однажды... в Останкино». Видео послужило анонсом к грядущему сезону программы, который стартует уже 9 сентября. Помимо Урганта в создании ролика приняли участие Сергей Бурунов
, который сыграл роль интервьюера, и Дмитрий Хрусталёв
, которому достался образ дублёра популярного телеведущего.
«Ведущему приходится делать множество тяжелых вещей
, - говорит в пародии Иван. - Например, приходит гость с герпесом. Могу ли я с ним поцеловаться? Могу. И целовался. Но, если иммунитет посажен, могут быть высыпания, и съемки приходится отменять. Митя подменяет
».
«Я, как верблюд, несу свою ношу
», - в ответ цитирует Хрусталёв персонажа Брэда Питта
. На протяжении ролика вся компания заразительно смеётся, а Сергей Бурунов делает намёки на первого гостя шоу в новом сезоне - им может стать певица Полина Гагарина
.