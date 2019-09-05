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«Два года я находился на грани алкоголизма»: Дэниэл Рэдклифф о своей юности

5 сентября
2019 год

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5 сентября 2019
В 10 лет Дэниэл Рэдклифф прошел кастинг на роль в экранизации первой части фантастической саги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». После премьеры фильма мальчик проснулся знаменитым и стал самым узнаваемым молодым актером во всем мире. Теперь этому талантливому человеку уже 30 лет, а на его счету огромное количество интересных кинопроектов. Дэниэл дал большое интервью о своей личной жизни и актерской карьере.

«Два года я находился на грани алкоголизма»: Дэниэл Рэдклифф о своей юности

Несмотря на то, что Рэдклифф известен как очень приятный и спокойный в общении и поведении человек, его молодость и период съемок в «Гарри Поттере» были наполнены скандалами: «В юности у меня был срыв, в какой-то момент я не выдержал пресловутых издержек славы, этого постоянного наблюдения. И на площадке очередного фильма о Гарри Поттере, и вне ее. Не мог с этим больше мириться. И начал пить. Чем больше выпьешь, тем легче забыться. Вернее, забыть, что, как насекомое какое-то, находишься под увеличительным стеклом. Да, готов откровенно вам признаться: пил со страшной силой. Но, клянусь, никогда не подводил съемочную группу «Гарри Поттера...».

Актер вспоминает, что ему очень помогли его родители, которые поддержали его и помогли ему бросить пить. «И нет, я не скучаю по тем временам. Стал с тех пор гораздо счастливее», - с уверенностью говорит Дэниэл.

Тем не менее период съемок в «Гарри Поттере» он вспоминает с теплотой: «Как бы ни был я счастлив сейчас, снимаясь в совершенно других фильмах, я испытываю искреннюю гордость, когда ко мне подходят со словами: «Вы — огромная часть моего детства». Его партнерами по съемочной площадке и лучшими друзьями были Эмма Уотсон и Руперт Гринт, поэтому фанаты до сих пор пристально следят за их общением: «У нас с Эммой и Рупертом существует такая связь, которая никогда не исчезнет. И это очень приятно. Мы всегда будем с радостью встречаться и с удовольствием проводить время вместе. Но я бы солгал вам, сказав, что мы часто общаемся. Мы совсем иначе с тех пор все живем, и заняты, и не совпадаем ни во времени часто, ни в пространстве».

Сейчас актер занят различными кинопроектами, а также написанием собственных сценариев. Затрагивая тему будущего, Рэдклифф делится важным откровением: «Моя мечта — стать режиссером. Но я не хочу снимать по чужим сценариям. Предпочел бы работать со своими собственными. Если напортачу, по крайней мере не подведу сценаристов».

«Два года я находился на грани алкоголизма»: Дэниэл Рэдклифф о своей юности

Уже почти шесть лет Дэниэл встречается с американской актрисой Эрин Дарк, с которой он познакомился в 2012 году на съемках фильма «Убей своих любимых». «Это была любовь с первого взгляда. Эрин очень умная и забавная. Я быстро понял — попал в беду!», - вспоминает актер со смехом. В 2014 году даже ходили слухи об их помолвке, но отец Эрин их опроверг.
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«Два года я находился на грани алкоголизма»: Дэниэл Рэдклифф о своей юности фотографии
«Два года я находился на грани алкоголизма»: Дэниэл Рэдклифф о своей юности фотографии
«Два года я находился на грани алкоголизма»: Дэниэл Рэдклифф о своей юности фотографии
«Два года я находился на грани алкоголизма»: Дэниэл Рэдклифф о своей юности фотографии
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