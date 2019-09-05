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Дженнифер Энистон рассказала, как чувствует себя в 50

5 сентября
2019 год

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5 сентября 2019
В этом году Дженнифер Энистон отпраздновала 50-летие и стала главной героиней октябрьского номера журнала InStyle. Она дала интервью, в котором рассказала о принятии себя после 50 лет, о новом сериале «Утреннее шоу» и об уходе за кожей.

О своем 50-летнем юбилее звезда сериала «Друзья» предпочитает шутить: «Впервые я подумала: «Ну, это число». Я не воспринимаю его никак иначе и не чувствую его. Физически я ощущаю себя потрясающе».

Дженнифер Энистон рассказала, как чувствует себя в 50

Тем не менее, Энистон много времени уделяет своему уходу: например, она ходит к парикмахеру-колористу, делает массажи лица с маслами и старается пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы предотвратить фотостарение. «Не буду лгать - я не хочу седых волос», - добавила она. Актриса отметила, что ей странно слышать, что «она выглядит замечательно для своего возраста», так как это невежливо.

О невежливом отношении, сексизме и злоупотреблении властью также рассказывается и в новом сериале «Утреннее шоу», в котором Энистон исполняет главную роль. Этот сериал покажет закулисье современного телевидения, расскажет об образе жизни ведущих, насколько сильно сегодня влияние знаменитостей и как мир выживает в период повсеместной коррупции. Большую роль в создании сериала сыграл скандал с Харви Вайнштейном.

«Я надеюсь, «Утреннее шоу» даст второе дыхание движению #MeToo и общество заговорит о нормах поведения на рабочем месте», - заявила Дженнифер.
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Дженнифер Энистон рассказала, как чувствует себя в 50 фотографии
Дженнифер Энистон рассказала, как чувствует себя в 50 фотографии
Дженнифер Энистон рассказала, как чувствует себя в 50 фотографии
Дженнифер Энистон рассказала, как чувствует себя в 50 фотографии
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