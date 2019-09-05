Дженнифер Энистон рассказала, как чувствует себя в 50

В этом году Дженнифер Энистон
отпраздновала 50-летие и стала главной героиней октябрьского номера журнала InStyle. Она дала интервью, в котором рассказала о принятии себя после 50 лет, о новом сериале «Утреннее шоу
» и об уходе за кожей.
О своем 50-летнем юбилее звезда сериала «Друзья» предпочитает шутить: «Впервые я подумала: «Ну, это число». Я не воспринимаю его никак иначе и не чувствую его. Физически я ощущаю себя потрясающе
».
Тем не менее, Энистон много времени уделяет своему уходу: например, она ходит к парикмахеру-колористу, делает массажи лица с маслами и старается пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы предотвратить фотостарение. «Не буду лгать - я не хочу седых волос
», - добавила она. Актриса отметила, что ей странно слышать, что «она выглядит замечательно для своего возраста», так как это невежливо.
О невежливом отношении, сексизме и злоупотреблении властью также рассказывается и в новом сериале «Утреннее шоу», в котором Энистон исполняет главную роль. Этот сериал покажет закулисье современного телевидения, расскажет об образе жизни ведущих, насколько сильно сегодня влияние знаменитостей и как мир выживает в период повсеместной коррупции. Большую роль в создании сериала сыграл скандал с Харви Вайнштейном
.
«Я надеюсь, «Утреннее шоу» даст второе дыхание движению #MeToo и общество заговорит о нормах поведения на рабочем месте
», - заявила Дженнифер.