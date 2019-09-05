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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус

5 сентября
2019 год

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5 сентября 2019
Неделю назад открылся Венецианский фестиваль, и за это время на острове Лидо состоялось множество громких премьер фильмов, представить которые на красную дорожку вышли только самые богатые и знаменитые. Мы собрали все «сливки» в одном материале, чтобы вы могли не только полюбоваться на голливудских красавиц и красавцев, но и сравнить их парадные одеяния.

30 августа на Венецианском кинофестивале прошли премьеры картин «Офицер и шпион» Романа Полански и «Назло врагам» Бенедикта Эндрюса. По красной дорожке в этот вечер прошлись Луи Гаррель, Жан Дюжарден, молодые родители Венсан Кассель и Тина Кунаки, а также Кристен Стюарт, Зази Битц и Энтони Маки.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Кристен Стюарт

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Венсан Кассель и Тина Кунаки

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Луи Гаррель

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Энтони Маки

31 августа состоялся показ новой перемонтированной версии скандального фильма Гаспара Ноэ «Необратимость» с Моникой Белуччи и Венсаном Касселем в главных ролях, а также долгожданная премьера ленты «Джокер», представить которую пришли Руни Мара, Хоакин Феникс и Зази Битц. Роль звёздных зрителей в этот вечер досталась Кейт Бланшетт, Адель Экзаркопулос, Катрин Денёв и Белле Торн. Кроме того, чилиец Пабло Ларраин презентовал свою картину «Мать» с Гаэль Гарсиа Берналем и Марианой Ди Джироламо.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Моника Белуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Руни Мара

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Хоакин Феникс

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Зази Битц

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Белла Торн

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Кейт Бланшетт

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Гаэль Гарсиа Берналь

1 сентября на красную дорожку вышли Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсия Берналь и режиссёр Оливье Ассаяс, чтобы представить шпионский триллер «Осиная сеть», а также Мерил Стрип и Гэри Олдман, снявшиеся в новом фильме Стивена Содерберга «Прачечная». В этот же день под итальянским солнцем блистала Юлия Снигирь в высокоювелирных серьгах и браслете Serpenti от BVLGARI на премьере сериала «Новый папа». Компанию ей составили Джуд Лоу и Джон Малкович.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Пенелопа Крус

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Эдгар Рамирес

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Мерил Стрип и Гэри Олдман

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Джуд Лоу

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Джон Малкович

2 сентября премьеру биографической драмы «Король» посетили Лили-Роуз Депп, Тимоти Шаламе и Джоэл Эдгертон, а актриса Джули Эндрюс получила почётного «Золотого льва».

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Лили-Роуз Депп

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Тимоти Шаламе

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Джоэл Эдгертон

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус
фото: Джули Эндрюс
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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус фотографии
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