Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Моника Белуччи, Тимоти Шаламе и Пенелопа Крус

Неделю назад
открылся Венецианский фестиваль
, и за это время на острове Лидо состоялось множество громких премьер фильмов, представить которые на красную дорожку вышли только самые богатые и знаменитые. Мы собрали все «сливки» в одном материале, чтобы вы могли не только полюбоваться на голливудских красавиц и красавцев, но и сравнить их парадные одеяния.
30 августа на Венецианском кинофестивале прошли премьеры картин
«Офицер и шпион» Романа Полански
и
«Назло врагам» Бенедикта Эндрюса
. По красной дорожке в этот вечер прошлись
Луи Гаррель
,
Жан Дюжарден
, молодые родители
Венсан Кассель
и
Тина Кунаки
, а также
Кристен Стюарт
,
Зази Битц
и
Энтони Маки
.
фото: Кристен Стюарт
фото: Венсан Кассель и Тина Кунаки
фото: Луи Гаррель
фото: Энтони Маки
31 августа состоялся показ новой перемонтированной версии скандального фильма
Гаспара Ноэ «Необратимость»
с
Моникой Белуччи
и Венсаном Касселем в главных ролях, а также долгожданная премьера ленты
«Джокер»
, представить которую пришли
Руни Мара
,
Хоакин Феникс
и Зази Битц. Роль звёздных зрителей в этот вечер досталась
Кейт Бланшетт
,
Адель Экзаркопулос
,
Катрин Денёв
и
Белле Торн
. Кроме того, чилиец
Пабло Ларраин
презентовал свою картину
«Мать»
с
Гаэль Гарсиа Берналем
и
Марианой Ди Джироламо
.
фото: Моника Белуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель
фото: Руни Мара
фото: Хоакин Феникс
фото: Зази Битц
фото: Белла Торн
фото: Кейт Бланшетт
фото: Гаэль Гарсиа Берналь
1 сентября на красную дорожку вышли
Пенелопа Крус
,
Эдгар Рамирес
, Гаэль Гарсия Берналь и режиссёр
Оливье Ассаяс
, чтобы представить шпионский триллер
«Осиная сеть»
, а также
Мерил Стрип
и
Гэри Олдман
, снявшиеся в новом фильме
Стивена Содерберга «Прачечная»
. В этот же день под итальянским солнцем блистала
Юлия Снигирь
в высокоювелирных серьгах и браслете Serpenti от BVLGARI на премьере сериала
«Новый папа»
. Компанию ей составили
Джуд Лоу
и
Джон Малкович
.
фото: Пенелопа Крус
фото: Эдгар Рамирес
фото: Мерил Стрип и Гэри Олдман
фото: Юлия Снигирь
фото: Джуд Лоу
фото: Джон Малкович
2 сентября премьеру биографической драмы
«Король»
посетили
Лили-Роуз Депп
,
Тимоти Шаламе
и
Джоэл Эдгертон
, а актриса
Джули Эндрюс
получила почётного «Золотого льва».
фото: Лили-Роуз Депп
фото: Тимоти Шаламе
фото: Джоэл Эдгертон фото: Джули Эндрюс