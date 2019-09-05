Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роман Маякин объяснил, почему расстался с женой после 11 лет брака

5 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
5 сентября 2019
Звезда «Сладкой жизни» и «Психологинь» Роман Маякин в апреле объявил о разводе с бизнесвумен Еленой Кулевой после 11 лет брака. Тогда 33-летний актер не назвал причину развода, но пообещал, что на их общем сыне Михаиле разрыв никак не скажется. В новом выпуске ток-шоу «Судьба человека» Маякин, наконец, раскрыл подробности своих взаимоотношений с Еленой Кулевой.

Роман Маякин объяснил, почему расстался с женой после 11 лет брака

Актер рассказал, что его жизнь стала двигаться в другом направлении, но бывшая супруга его не поддержала. Он подчеркнул, что «разводились» они целых два года, хотя не состояли в официальном браке. Маякин объяснил это тем, что свадьба требовала финансовых вложений, а Елена не настаивала на свадьбе. Актер также заверил, что с их общем сыном все в порядке: «Он знает, что родители расстались. Я с ним беседовал на этот счет».

Однако Роман не остался одинок – фанаты Маякина уже не первый месяц обсуждают его роман с коллегой по цеху Анфисой Черных. Артисты познакомились на съемках шоу «Последний герой». Герои программы буквально сразу же начали флиртовать. Более того, в разговоре с оператором Маякин назвал Черных «райской птицей, которая украшает их команду».

Тем не менее, до последнего актер отрицал все слухи: «Смешно на это смотреть, на самом деле. Показывают, будто у нас такие взгляды друг на друга, прям все уже, любовь-морковь, смеется Маякин. Мы решили с Анфисой, что если эта история получит продолжение, и у нас даже появятся дети, то мы назовем ребенка Бенанкалан. Так называется остров, на котором мы жили. Будет у нас Бенанкалан Маякин-Черных. Романович».

Впрочем, на вечеринке по случаю премьеры проектов ТHT-PREMIER Studios Poман и Анфиса появились вместе. Актеры держались за руки и весь вечер не отходили друг от друга, подтверждая таким образом слухи о своих отношениях.
версия для печати
Ссылки по теме
Второй сезон «Психологинь» стартует 19 августа
Анфиса Черных победила экстрасенсов и Илью Глинникова
Ирина Безрукова, Артур Смольянинов и Илья Глинников: стали известны имена участников нового сезона шоу «Последний герой»
Стартовали съемки второго сезона «Психологинь»
Поиск по меткам
детилюбовьразвод/расставание
персоны
Роман МаякинАнфиса Черных

фотографии >>
Роман Маякин объяснил, почему расстался с женой после 11 лет брака фотографии
Роман Маякин объяснил, почему расстался с женой после 11 лет брака фотографии
Роман Маякин объяснил, почему расстался с женой после 11 лет брака фотографии
Роман Маякин объяснил, почему расстался с женой после 11 лет брака фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Зинаида Славина
3 сентября ушла из жизни актриса Зинаида Славина.
Георгий Червинский
2 сентября ушёл из жизни режиссёр Георгий Червинский.
Юрий Калинников
2 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Калинников.

День рождения >>

Вячеслав Баранов
Андрей Биланов
Макар Запорожский
Владислав Канопка
Юри Крюков
Павел Меленчук
Юлия Пересильд
Анастасия Стежко
Александр Суворов (III)
Майкл Китон
Никола Койо
Пэдди Консидайн
Риккардо Куччолла
Роуз Макгоуэн
Боб Ньюхарт
Рэкел Уэлч
все родившиеся 5 сентября >>

Афиша кино >>

Акулы
драма
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
Куда ты пропала, Бернадетт?
трагикомедия, экранизация
США, 2018
Работа без авторства
драма, исторический фильм, триллер
Германия, Италия, 2018
Дефолт
драма
Южная Корея, 2018
Жара
комедия
Россия, 2019
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Одесса
драма
Россия, 2019
Оно 2
триллер, фильм ужасов, экранизация
Канада, США, 2019
Опасные секреты
драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2019
Царство
военный фильм, драма, исторический фильм
Япония, 2019
В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен