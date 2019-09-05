Роман Маякин объяснил, почему расстался с женой после 11 лет брака

Звезда «Сладкой жизни
» и «Психологинь
» Роман Маякин
в апреле объявил о разводе с бизнесвумен Еленой Кулевой после 11 лет брака. Тогда 33-летний актер не назвал причину развода, но пообещал, что на их общем сыне Михаиле разрыв никак не скажется. В новом выпуске ток-шоу «Судьба человека» Маякин, наконец, раскрыл подробности своих взаимоотношений с Еленой Кулевой.
Актер рассказал, что его жизнь стала двигаться в другом направлении, но бывшая супруга его не поддержала. Он подчеркнул, что «разводились» они целых два года, хотя не состояли в официальном браке. Маякин объяснил это тем, что свадьба требовала финансовых вложений, а Елена не настаивала на свадьбе. Актер также заверил, что с их общем сыном все в порядке: «Он знает, что родители расстались. Я с ним беседовал на этот счет
».
Однако Роман не остался одинок – фанаты Маякина уже не первый месяц обсуждают его роман с коллегой по цеху Анфисой Черных
. Артисты познакомились на съемках шоу «Последний герой». Герои программы буквально сразу же начали флиртовать. Более того, в разговоре с оператором Маякин назвал Черных «райской птицей, которая украшает их команду».
Тем не менее, до последнего актер отрицал все слухи: «Смешно на это смотреть, на самом деле. Показывают, будто у нас такие взгляды друг на друга, прям все уже, любовь-морковь, смеется Маякин. Мы решили с Анфисой, что если эта история получит продолжение, и у нас даже появятся дети, то мы назовем ребенка Бенанкалан. Так называется остров, на котором мы жили. Будет у нас Бенанкалан Маякин-Черных. Романович
».
Впрочем, на вечеринке по случаю премьеры проектов ТHT-PREMIER Studios Poман и Анфиса появились вместе. Актеры держались за руки и весь вечер не отходили друг от друга, подтверждая таким образом слухи о своих отношениях.