Дмитрий Певцов оказался фанатом Сталина

Популярный актер Дмитрий Певцов
признался, что считает Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России. Актеру предстоит исполнить роль «вождя народов» на сцене.
«Иосиф Виссарионович — один из величайших людей в истории России. При Сталине началось строительство сильного государства. Даже Черчиль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: «Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой»
», — поделился своим мнением актер.
Отмечается, что Певцов исполнит роль советского лидера в спектакле Марка Захарова
по мотивам сочинений писателя Владимира Сорокина. Премьера постановки состоится 2-го декабря. «Я, конечно, постараюсь передать свое личное отношение к Сталину, которого считаю великим человеком
», — прокомментировал свою работу актер.
Однако сообщается, что Сталин – не главный герой этой пьесы. Главные герои — путешественники во времени, которые попадают в кабинет к Иосифу Виссарионовичу. В спектакле также сыграют Виктор Раков
, Александр Збруев
, Владимир Юматов
, Александра Захарова
и Антон Шагин
.