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Дмитрий Певцов оказался фанатом Сталина

5 сентября
2019 год

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5 сентября 2019
Популярный актер Дмитрий Певцов признался, что считает Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России. Актеру предстоит исполнить роль «вождя народов» на сцене.

«Иосиф Виссарионович — один из величайших людей в истории России. При Сталине началось строительство сильного государства. Даже Черчиль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: «Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой»», — поделился своим мнением актер.

Дмитрий Певцов оказался фанатом Сталина

Отмечается, что Певцов исполнит роль советского лидера в спектакле Марка Захарова по мотивам сочинений писателя Владимира Сорокина. Премьера постановки состоится 2-го декабря. «Я, конечно, постараюсь передать свое личное отношение к Сталину, которого считаю великим человеком», — прокомментировал свою работу актер.

Однако сообщается, что Сталин – не главный герой этой пьесы. Главные герои — путешественники во времени, которые попадают в кабинет к Иосифу Виссарионовичу. В спектакле также сыграют Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова и Антон Шагин.
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Дмитрий Певцов оказался фанатом Сталина фотографии
Дмитрий Певцов оказался фанатом Сталина фотографии
Дмитрий Певцов оказался фанатом Сталина фотографии
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