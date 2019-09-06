«Хорошего Питера!»: клип Михаила Боярского покорил рунет

На днях Михаил Боярский
удивил поклонников, выпустив клип на песню «Хорошего Питера». Видео, опубликованное на YouTube, набрало уже около 300 тысяч просмотров. Многие также оставили положительные комментарии под этим роликом и на страничке актёра в соцсети.
«Браво», «Гениально», «Спасибо за настроение», «Я прослезился, великолепный клип, отличная песня», «Спасибо за добрую песню, как этого последнее время не хватает!»
— делятся своими эмоциями фанаты артиста.
В центре сюжета видеоклипа молодой человек, который собирается делать своей девушке предложение. Утром он кладёт в карман куртки кольцо с твёрдым намерением вручить его возлюбленной как можно быстрее. Но паре все время что-то мешает. Когда же, наконец, наступает подходящий момент, юноша понимает, что потерял кольцо. На помощь ему приходит дворник, который, как оказалось, весь день разыскивал влюблённых. Именно такая простая, но трогательная история лежит в основе успеха клипа.