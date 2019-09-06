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Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»

6 сентября
2019 год

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6 сентября 2019
На днях в московском киноцентре «Октябрь» прошла премьера восьмисерийной драмы Бориса Хлебникова «Шторм». Киносериал зрителям представили режиссер Борис Хлебников, исполнители главных ролей Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина, Дарья Жовнер, Дмитрий Лысенков, Наталья Рогожкина, Анна Пармас, Анна Рыцарева, продюсеры Эдуард Илоян, Рубен Дишдишян, Ирина Сосновая, а также генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева. Поздравить съёмочную группу с премьерой пришли Клим Шипенко, Никита Павленко, Сабина Ахмедова, Софья Капкова, Юрий Борисов, Софья Резник и другие.

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Сабина Ахмедова

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Анна Котова-Дерябина

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Дмитрий Лысенков

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Анна Михалкова

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Александр Робак

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Софья Капкова

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Клим Шипенко

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Анна Рыцарева

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Никита Павленко

Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»
фото: Юрий Борисов

По сюжету Сергей Градов работает в антикоррупционном отделе и расследует громкое дело о хищении денежных средств, связанное с обрушением крыши во Дворце Спорта. В это время выясняется, что его невесте Марине нужна срочная пересадка печени. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, Градов меняет свои планы и отказывается от идеи посадить главного виновного по делу о хищении – бизнесмена Крюкова. Следователю приходится идти на страшные поступки, взятки и убийства, чтобы спасти Марину от смертельной болезни и не погибнуть самому. Изворотливый ум и способность выстраивать многоходовые схемы делают Градова практически неуловимым. Но его друг Осокин из убойного отдела начинает догадываться, кто стоит за чередой загадочных преступлений и убийств. И хоть доказательств нет никаких, для Осокина становится делом чести изобличить своего друга.

Онлайн-премьера двух эпизодов «Шторма» состоялась на START 5 сентября, далее серии будут выходить по одной в неделю по четвергам.
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Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм» фотографии
Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм» фотографии
Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм» фотографии
Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм» фотографии
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