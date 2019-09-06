Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Котова-Дерябина попали в «Шторм»

По сюжету Сергей Градов работает в антикоррупционном отделе и расследует громкое дело о хищении денежных средств, связанное с обрушением крыши во Дворце Спорта. В это время выясняется, что его невесте Марине нужна срочная пересадка печени. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, Градов меняет свои планы и отказывается от идеи посадить главного виновного по делу о хищении – бизнесмена Крюкова. Следователю приходится идти на страшные поступки, взятки и убийства, чтобы спасти Марину от смертельной болезни и не погибнуть самому. Изворотливый ум и способность выстраивать многоходовые схемы делают Градова практически неуловимым. Но его друг Осокин из убойного отдела начинает догадываться, кто стоит за чередой загадочных преступлений и убийств. И хоть доказательств нет никаких, для Осокина становится делом чести изобличить своего друга.
Онлайн-премьера двух эпизодов «Шторма» состоялась на START 5 сентября, далее серии будут выходить по одной в неделю по четвергам.