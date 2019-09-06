«Я старался забыться при помощи «травки» и алкоголя» : Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли

В недавнем интервью голливудский красавчик Брэд Питт
рассказал, как ему удалось перенести самый непростой период в своей жизни - развод с Анджелиной Джоли
.
Актер признался, что приобрёл несколько вредных привычек, и заявил, что такой способ забыть проблемы был его тайной, которую он всё же смог открыть: «Мне было ужасно некомфортно, и я замкнулся в себе, стараясь забыться при помощи «травки» и алкоголя. Всем из нас, как и мне, доводилось переживать боль, горе и потери. И мы большую часть наших жизней прячем все это в себе. Но однажды эти «тайники» необходимо открыть!»
Брэд Питт считает, что психологические проблемы на самом деле начались у него гораздо раньше самого развода с женой
. Он стал звездой еще в 90-х, но ему никогда не было комфортно в этом статусе. Питт страдал от излишнего внимания к себе, от того, что ему все время приходилось оправдывать ожидания и терпеть то, что его личная жизнь становилась предметом всеобщего обсуждения. Оба его брака — с Дженнифер Энистон
и Анджелиной Джоли только усугубили ситуацию. А после того, как его брак с Джоли распался, и он, к тому же, надолго лишился возможности видеть своих детей
, Питт «достиг дна». Актер признался, что много пил
. Именно тогда он понял, что нужно что-то срочно делать, чтобы выжить, и обратился в общество анонимных алкоголиков.
«Я сидел там и слушал, как люди говорят о себе так откровенно, как я вообще не мог себе раньше представить
, - вспоминает Брэд. - И вскоре я понял: рассказывая так же честно все о себе, не боясь выставить напоказ все то, что я раньше скрывал, я испытываю чувство освобождения. А в лице моих новых друзей, я обрел круг, в котором чувствовал себя в полной безопасности. Я рассказывал им все и, надо сказать, ни один из них не поддался искушению выболтать мои признания прессе».
Терапия была для Питта не просто лечением, а способом избавления от предрассудков. Актер заметил, что смог не просто избавиться от зависимости, но и побороть стремление «оправдывать чужие ожидания», увидев перед собой настолько открытых и честных людей.
На самом деле это была настоящая свобода — просто разоблачить свои уродливые стороны
, - отметил Брэд. - В этом есть великая ценность. Я добился максимально возможного для себя результата».
.