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«Я старался забыться при помощи «травки» и алкоголя» : Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли

6 сентября
2019 год

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6 сентября 2019
В недавнем интервью голливудский красавчик Брэд Питт рассказал, как ему удалось перенести самый непростой период в своей жизни - развод с Анджелиной Джоли.

Актер признался, что приобрёл несколько вредных привычек, и заявил, что такой способ забыть проблемы был его тайной, которую он всё же смог открыть: «Мне было ужасно некомфортно, и я замкнулся в себе, стараясь забыться при помощи «травки» и алкоголя. Всем из нас, как и мне, доводилось переживать боль, горе и потери. И мы большую часть наших жизней прячем все это в себе. Но однажды эти «тайники» необходимо открыть!»

«Я старался забыться при помощи «травки» и алкоголя» : Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли

Брэд Питт считает, что психологические проблемы на самом деле начались у него гораздо раньше самого развода с женой. Он стал звездой еще в 90-х, но ему никогда не было комфортно в этом статусе. Питт страдал от излишнего внимания к себе, от того, что ему все время приходилось оправдывать ожидания и терпеть то, что его личная жизнь становилась предметом всеобщего обсуждения. Оба его брака — с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли только усугубили ситуацию. А после того, как его брак с Джоли распался, и он, к тому же, надолго лишился возможности видеть своих детей, Питт «достиг дна». Актер признался, что много пил. Именно тогда он понял, что нужно что-то срочно делать, чтобы выжить, и обратился в общество анонимных алкоголиков.

«Я сидел там и слушал, как люди говорят о себе так откровенно, как я вообще не мог себе раньше представить, - вспоминает Брэд. - И вскоре я понял: рассказывая так же честно все о себе, не боясь выставить напоказ все то, что я раньше скрывал, я испытываю чувство освобождения. А в лице моих новых друзей, я обрел круг, в котором чувствовал себя в полной безопасности. Я рассказывал им все и, надо сказать, ни один из них не поддался искушению выболтать мои признания прессе».

«Я старался забыться при помощи «травки» и алкоголя» : Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли

Терапия была для Питта не просто лечением, а способом избавления от предрассудков. Актер заметил, что смог не просто избавиться от зависимости, но и побороть стремление «оправдывать чужие ожидания», увидев перед собой настолько открытых и честных людей.

На самом деле это была настоящая свобода — просто разоблачить свои уродливые стороны, - отметил Брэд. - В этом есть великая ценность. Я добился максимально возможного для себя результата»..
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«Я старался забыться при помощи «травки» и алкоголя» : Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли фотографии
«Я старался забыться при помощи «травки» и алкоголя» : Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли фотографии
«Я старался забыться при помощи «травки» и алкоголя» : Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли фотографии
«Я старался забыться при помощи «травки» и алкоголя» : Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли фотографии
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