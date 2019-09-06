«Главное — семья» : Дженнифер Лопес о планах на свадьбу и на жизнь

В недавнем интервью для ES Magazine певица и актриса Дженнифер Лопес, отметившая свой 50-летний юбилей
, рассказала об отношении к возрасту и о том, изменилась ли ее жизнь после того, как она разменяла шестой десяток.
Дженнифер с удивлением отметила, что планировала перестать выступать после 50 лет. Однако произошло совсем иначе.
«Думала ли я когда-то, что буду продолжать заниматься всем этим в 50 лет? Нет, я думала, что остановлюсь
, - говорит Лопес. - Но я всегда знала, что это будет самый лучший период в моей жизни. Женщин часто готовят к тому, что к этому моменту нам уже пора ставить на себе крест. Правда в том, что это совсем не так. Я с каждым годом становлюсь только лучше, и это здорово».
Лопес также рассказала о подготовке к предстоящей свадьбе со своим 44-летним возлюбленным Алексом Родригесом. Ранее Лопес уже рассказывала о планах на торжество
, однако в этот раз Дженнифер пояснила, почему они с возлюбленным так серьезно относятся к браку.
«Брак важен для нас обоих
, - призналась певица. - Мы с Алексом родом из традиционных латиноамерикнских семей, поэтому оба поскорее хотим официально стать мужем и женой. Каждому человеку нужен тот, с кем он вместе состарится. Какой бы интересной ни была ваша работа, сколько бы вы ни зарабатывали, в конечном итоге это не имеет никакого значения. Главное — семья».
Лопес упомянула и свой новый фильм: в «Стриптизёршах
» Дженнифер раскрыла себя с новой стороны.
«Я привыкла выходить на сцену в сексуальных костюмах, однако под ними у меня обычно есть трико и несколько пар колготок
, - объяснила Лопес. - Тут же мне приходилось появляться перед большим количеством людей практически голой. Это совершенно новое для меня чувство».
При этом Дженнифер заявила, что танцы на пилоне расширили ее возможности: как физически, так и эмоционально. Зрители также смогут оценить физическую подготовку актрисы. Фильм выйдет на российские экраны уже 12 сентября.