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«Я ему верю»: Скарлетт Йоханссон поддержала Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

6 сентября
2019 год

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6 сентября 2019
Самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes Скарлетт Йоханссон украсила обложку сентябрьского номера американского The Hollywood Reporter и дала изданию большое интервью, в котором рассказала о своей дочери, грядущих выборах президента США, своём отношении к Вуди Аллену и социальным сетям.

«Я ему верю»: Скарлетт Йоханссон поддержала Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

Ранее Скарлетт уже как-то говорила о том, что её нет ни в каких социальных сетях, и она не понимает этого массового увлечения. В интервью THR актриса заявила, что старается избегаеть излишнего внимания к своей персоне.

«Я не сижу в социальных сетях и считаю себя очень непубличным человеком, - объяснила Йоханссон. - Если вы видите мою очередную фотографию, сделанную папарацци, знайте, что меня определенно преследовали, и это был ужасный день».

Скарлетт растит пятилетнюю дочь Роуз от второго брака с журналистом Роменом Дориаком, с которым они оформили развод в 2017 году. По словам Йоханссон, малышка ещё не осознаёт, что её мама - популярная актриса.

«Пока Роуз не понимает, как именно я зарабатываю на жизнь, - поделилась Скарлетт. - Она знает, что мама — супергерой. Не уверена, что она понимает, что я лишь играю супергероев в кино. Дело в том, что она приходит в восторг, когда видит мое изображение на коробке с хлопьями».

«Я ему верю»: Скарлетт Йоханссон поддержала Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

В ноябре 2020 года в Америке пройдут очередные выборы президента. В гонку за кресло в Белом доме среди прочих кандидатов планируют вступить нынешний глава США Дональд Трамп и сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая выступает в поддержку среднего класса. Именно за неё Йоханссон собирается отдать свой голос.

«Меня беспокоит, что некоторые друзья говорят мне, что пока слишком рано задумываться о предстоящих президентских выборах, - признаётся Скарлетт. - Я уже знаю, что буду голосовать за Элизабет Уоррен. Она кажется вдумчивой и прогрессивной. Её кампания не даёт сумасшедших обещаний, которые невозможно исполнить. Там есть стратегия. Я действительно верю, что если бы люди ходили на выборы, то наше правительство выглядело бы так, как и должно. Но люди просто не ходят голосовать. Это сбивает меня с толку».

«Я ему верю»: Скарлетт Йоханссон поддержала Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

Также актриса выразила своё отношение к скандалу с Вуди Алленом: его бывшая жена Миа Фэрроу обвинила режиссёра в том, что он растлил её дочь Дилан, когда той было 6 лет. Тогда многие звёзды пообещали, что больше не будут работать с Алленом из-за этих обвинений.

«Как я отношусь к Вуди Аллену? Я люблю его, верю его словам и готова работать с ним в любое время, - заявила Скарлетт. - Мы много разговаривали с ним об этой скандальной ситуации. Я была с ним предельно откровенна, как и он со мной. Он говорит, что невиновен, и я ему верю».
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«Я ему верю»: Скарлетт Йоханссон поддержала Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах фотографии
«Я ему верю»: Скарлетт Йоханссон поддержала Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах фотографии
«Я ему верю»: Скарлетт Йоханссон поддержала Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах фотографии
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