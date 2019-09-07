Мужчина обстрелял съёмочную группу фильма с Ириной Горбачёвой

Инцидент произошел в городе Прохладный Кабардино-Балкарии, где проходят съёмки сериала «Чики»
. Из окна многоэтажки мужчина открыл беспорядочную стрельбу по артистам.
В центре сюжета сериала — судьба девушек лёгкого поведения. Четыре подруги мечтают избавиться от гнёта сутенёра и открыть свой бизнес. При этом одна из девушек родом из Кабардино-Балкарии. Одну из главных ролей исполняет Ирина Горбачёва
.
Съёмочная группа работала во дворе в Прохладном, когда из окна посыпались оскорбления со стороны мужчины. Сначала неизвестный сбросил на артистов арбуз, а потом принёс карабин «Сайга» и открыл стрельбу.
Мужчина выпустил 15 пуль по автомобилям команды, пока на место не прибыли полицейские. Его задержали и доставили в отдел. Как говорят очевидцы, он был пьян. Злоумышленник утверждает, что его возмутили съёмки фильма о проститутках.
Никто из съёмочной группы не пострадал, но все основательно испугались. Одну из актрис доставили в больницу из-за пережитого стресса.
«Мы продолжаем снимать. Никто не ранен
, - рассказал режиссёр сериала Эдуард Оганесян
. - У нас просто ребята несколько дней назад попали в ДТП. Это отдельная история. Человек обстрелял наши машины и был арестован сотрудниками полиции».
Многие местные жители выступили в защиту земляка. Они утверждают, что если бы съёмки фильма о проститутках проходили в другой республике Северного Кавказа, реакция могла быть ещё жёстче.