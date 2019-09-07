Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»

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Актриса также рассказала о дочери и выборах президента США

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6 сентября

«Главное — семья» : Дженнифер Лопес о планах на свадьбу и на жизнь

Джей Ло рассказала, что имела другие планы на жизнь после 50