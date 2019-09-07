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Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»

7 сентября
2019 год

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7 сентября 2019
На днях в московском Доме кино прошла премьера первой комедии осени «Дорогой Папа» режиссёра Михаила Расходникова («Временные трудности»). Фильм представили сам режиссёр, продюсеры Георгий Малков и Константин Ёлкин, актёры Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Иева Андреевайте и другие члены съёмочной группы.

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»

Гостями премьеры стали Дарья Повереннова, Сергей Сафронов, Дмитрий Рудовский, DJ Грув, Василий Соловьёв, Сергей Медведев, Александра Киселева, Кирилл Плетнёв, Семён Трескунов, Полина Ауг, Данила Якушев, Павел Руминов и многие другие.

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Иева Андреевайте

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: DJ Грув

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Александра Киселева

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Валентина Ляпина

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Павел Руминов

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Кирилл Плетнев

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Дарья Повереннова

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Полина Ауг

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Михаил Расходников

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Сергей Сафронов с семьей

Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»
фото: Семён Трескунов

По сюжету владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму … где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.

В российский прокат «Дорогой Папа» выйдет 12 сентября.
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Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу» фотографии
Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу» фотографии
Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу» фотографии
Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу» фотографии
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