Владимир Вдовиченков показал «Дорогого Папу»

По сюжету владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму … где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.