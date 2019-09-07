Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре

7 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
7 сентября 2019
На днях звезда фильма «Три метра над уровнем неба» Марио Касас прилетел в Москву, чтобы представить российским зрителям сериал «Влечение». Во время своего визита Марио дал большое интервью изданию «Сплетник.ру», где рассказал о новом проекте, русской культуре и о своем отношении к феминизму.

«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре

В сериале «Влечение» Марио Касас играет успешного топ-менеджера, который спасается от душевного одиночества походами в анонимный секс-клуб. Нетрудно догадаться, что откровенных сцен в сериале немало. В интервью актер рассказал, как боролся со своей стеснительностьью на съемочной площадке.

«Я сразу же прочитал сценарий первых четырех эпизодов, поэтому знал, к чему мне надо готовиться. Мне нравится, что вся эта довольно вызывающая тема, связанная с секс-клубом, который посещает мой герой, освещена в сериале довольно элегантно и снята без пошлостей. Причем снимать такие вещи непросто, потому что на площадке всегда много народа, наблюдающего за происходящим. Страшно мне не было, но стыдно бывало. Иногда на съемках я просто представлял, как это выглядит со стороны. Поэтому приходилось время от времени преодолевать естественный стыд», - поделился Марио.

Об участии в сериале младшего брата Оскара

«Он сам очень серьезно готовился к кастингу, чтобы пройти на эту роль. Поэтому необходимости ему что-то подсказывать просто не возникло. В течение нескольких недель он общался с подростками, страдающими аутизмом, был в специализированном центре, говорил с психологами. То, что Оскар попал в проект, стало большим плюсом: в сериале мы играем братьев, поэтому похожи чисто внешне, а также хорошо друг друга понимаем».

«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре

О русской культуре

«Систему Станиславского я знаю хорошо и работаю по ней. Что касается произведений русских писателей — то их читал не так много. Однако, конечно, знаком с "Преступлением и наказанием" Федора Михайловича Достоевского».

О русской кухне

«Если честно, я практически не знаком с традиционными русскими блюдами. Сегодня я не выходил из отеля из-за пресс-конференции, фотоколла и интервью. С самого начала приезда мы едим здесь один лосось. Не знаю, типичное ли это блюдо для России? (Смеется.) Блинов и пельменей не пробовал, но прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!».

О феминизме

«Отлично отношусь и абсолютно убежден, что все люди на Земле имеют равные права и возможности. Кроме того, в моем новом сериале "Влечение" широко освещается тема феминизма. В шоу есть много сильных женских фигур. Центральный герой — мужчина, но он всегда окружен большим количеством женщин. И мне очень нравится эта тенденция: в кино и сериалах все чаще именно женщины становятся главными героинями. Кстати, я всегда думал, что в актерской профессии женщины преуспели гораздо больше, чем мужчины. Для меня лучшей из всех актеров и актрис является Мерил Стрип. Она прекрасна!».

«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре

О кумирах

«Из классики кино — это, конечно, Марлон Брандо. Сейчас же мне очень нравится то, что делают Джейк Джилленхол, Хоакин Феникс и многие другие. Меня также восхищает актерская игра Тома Харди. Я во многом ориентируюсь на него, потому что он обладает очень широким спектром актерских способностей».

О новых проектах

«Я всегда очень тщательно готовлюсь к новым ролям. В этом смысле я очень упрямый. Я всегда с головой погружаюсь в новые проекты. Иногда даже мои друзья и семья пытаются меня как-то успокоить и немного отвлечь от работы. Например, сейчас я тоже упорно готовлюсь к новой роли. Позволил себе отпустить бороду, потому что через три недели начнутся съемки, и меня подстригут. Также все это время я работаю с двумя психиатрами, потому что в новом фильме мне предстоит сыграть человека с синдромом нарциссизма. Однако пока это все, что я могу сказать об этом проекте».
версия для печати
Ссылки по теме
Марио Касас приедет в Москву
«Невидимый гость»: Три часа до уровня правды
Марио Касас встретится с русской поклонницей
Поиск по меткам
журналисты
персоны
Марио Касас

фотографии >>
«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре фотографии
«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре фотографии
«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре фотографии
«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Петерсон
5 сентября ушёл из жизни музыкант, певец Юрий Петерсон.
Зинаида Славина
3 сентября ушла из жизни актриса Зинаида Славина.
Георгий Червинский
2 сентября ушёл из жизни режиссёр Георгий Червинский.
Юрий Калинников
2 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Калинников.

День рождения >>

Александр Габов
Григорий Грановский
Татьяна Захарова
Михаил Матвеев
Евгений Перов
Любовь Тихомирова
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Татьяна Щуко
Корбин Бернсен
Эван Рэйчел Вуд
Джон Филлип Лоу
Ольгерд Лукашевич
Девон Сава
Энджи Эверхарт
Майкл Эмерсон
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Одесса
драма
Россия, 2019
Акулы
драма
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
Жара
комедия
Россия, 2019
Куда ты пропала, Бернадетт?
трагикомедия, экранизация
США, 2018
Оно 2
триллер, фильм ужасов, экранизация
Канада, США, 2019
Работа без авторства
драма, исторический фильм, триллер
Германия, Италия, 2018
Дефолт
драма
Южная Корея, 2018
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Опасные секреты
драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2019
Царство
военный фильм, драма, исторический фильм
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Олега Сенцова освободили
Новости кино
Олега Сенцова освободили
Украинский режиссёр прилетел в Киев вместе с другими арестованными и осуждёнными в РФ украинскими гражданами, которых Россия обменяла на россиян.
4 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен