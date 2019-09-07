«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре

На днях звезда фильма «Три метра над уровнем неба» Марио Касас
прилетел в Москву, чтобы представить российским зрителям сериал «Влечение»
. Во время своего визита Марио дал большое интервью изданию «Сплетник.ру», где рассказал о новом проекте, русской культуре и о своем отношении к феминизму.
В сериале «Влечение»
Марио Касас играет успешного топ-менеджера, который спасается от душевного одиночества походами в анонимный секс-клуб. Нетрудно догадаться, что откровенных сцен в сериале немало. В интервью актер рассказал, как боролся со своей стеснительностьью на съемочной площадке.
«Я сразу же прочитал сценарий первых четырех эпизодов, поэтому знал, к чему мне надо готовиться. Мне нравится, что вся эта довольно вызывающая тема, связанная с секс-клубом, который посещает мой герой, освещена в сериале довольно элегантно и снята без пошлостей. Причем снимать такие вещи непросто, потому что на площадке всегда много народа, наблюдающего за происходящим. Страшно мне не было, но стыдно бывало. Иногда на съемках я просто представлял, как это выглядит со стороны. Поэтому приходилось время от времени преодолевать естественный стыд»
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Об участии в сериале младшего брата Оскара
«Он сам очень серьезно готовился к кастингу, чтобы пройти на эту роль. Поэтому необходимости ему что-то подсказывать просто не возникло. В течение нескольких недель он общался с подростками, страдающими аутизмом, был в специализированном центре, говорил с психологами. То, что Оскар попал в проект, стало большим плюсом: в сериале мы играем братьев, поэтому похожи чисто внешне, а также хорошо друг друга понимаем»
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О русской культуре
«Систему Станиславского я знаю хорошо и работаю по ней. Что касается произведений русских писателей — то их читал не так много. Однако, конечно, знаком с "Преступлением и наказанием" Федора Михайловича Достоевского»
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О русской кухне
«Если честно, я практически не знаком с традиционными русскими блюдами. Сегодня я не выходил из отеля из-за пресс-конференции, фотоколла и интервью. С самого начала приезда мы едим здесь один лосось. Не знаю, типичное ли это блюдо для России? (Смеется.) Блинов и пельменей не пробовал, но прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»
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О феминизме
«Отлично отношусь и абсолютно убежден, что все люди на Земле имеют равные права и возможности. Кроме того, в моем новом сериале "Влечение" широко освещается тема феминизма. В шоу есть много сильных женских фигур. Центральный герой — мужчина, но он всегда окружен большим количеством женщин. И мне очень нравится эта тенденция: в кино и сериалах все чаще именно женщины становятся главными героинями. Кстати, я всегда думал, что в актерской профессии женщины преуспели гораздо больше, чем мужчины. Для меня лучшей из всех актеров и актрис является Мерил Стрип. Она прекрасна!»
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О кумирах
«Из классики кино — это, конечно, Марлон Брандо. Сейчас же мне очень нравится то, что делают Джейк Джилленхол, Хоакин Феникс и многие другие. Меня также восхищает актерская игра Тома Харди. Я во многом ориентируюсь на него, потому что он обладает очень широким спектром актерских способностей»
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О новых проектах
«Я всегда очень тщательно готовлюсь к новым ролям. В этом смысле я очень упрямый. Я всегда с головой погружаюсь в новые проекты. Иногда даже мои друзья и семья пытаются меня как-то успокоить и немного отвлечь от работы. Например, сейчас я тоже упорно готовлюсь к новой роли. Позволил себе отпустить бороду, потому что через три недели начнутся съемки, и меня подстригут. Также все это время я работаю с двумя психиатрами, потому что в новом фильме мне предстоит сыграть человека с синдромом нарциссизма. Однако пока это все, что я могу сказать об этом проекте»
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