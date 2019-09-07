МХТ им. Чехова пожертвует средства от спектакля «№13D» на лечение ребенка Яны Гладких

Деньги от продажи билетов на спектакль Владимира Машкова «№13D»
пойдут на лечение ребенка актрисы Яны Гладких
. Такое решение приняло руководство Московского художественного театра им. Чехова. Показ спектакля состоится 29 сентября.
Дело в том, что сын Яны Гладких должен появиться на свет через 3 месяца
. У мальчика диагностировали транспозицию магистральных сосудов. Сразу после рождения ребенку понадобится операция, стоимость которой составляет 4,5 млн рублей.
«29 сентября в 13:00 на Основной сцене Художественного театра состоится благотворительный показ главного мхатовского хита двух последних десятилетий - спектакля Владимира Машкова «№13D». Сбор от него будет передан актрисе Яне Гладких - ее ребенку, который скоро появится на свет, сразу после рождения потребуется сложная и дорогостоящая операция»
, - рассказали в пресс-службе театра.
Ранее актриса попросила помощи
в сборе средств на операцию. Фонд «АиФ. Доброе сердце» начал сбор средств в размере 4,5 млн рублей на операцию в немецкой клинике для Степана Гладких.