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МХТ им. Чехова пожертвует средства от спектакля «№13D» на лечение ребенка Яны Гладких

7 сентября
2019 год

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7 сентября 2019
Деньги от продажи билетов на спектакль Владимира Машкова «№13D» пойдут на лечение ребенка актрисы Яны Гладких. Такое решение приняло руководство Московского художественного театра им. Чехова. Показ спектакля состоится 29 сентября.

МХТ им. Чехова пожертвует средства от спектакля «№13D» на лечение ребенка Яны Гладких

Дело в том, что сын Яны Гладких должен появиться на свет через 3 месяца. У мальчика диагностировали транспозицию магистральных сосудов. Сразу после рождения ребенку понадобится операция, стоимость которой составляет 4,5 млн рублей.

«29 сентября в 13:00 на Основной сцене Художественного театра состоится благотворительный показ главного мхатовского хита двух последних десятилетий - спектакля Владимира Машкова «№13D». Сбор от него будет передан актрисе Яне Гладких - ее ребенку, который скоро появится на свет, сразу после рождения потребуется сложная и дорогостоящая операция», - рассказали в пресс-службе театра.

Ранее актриса попросила помощи в сборе средств на операцию. Фонд «АиФ. Доброе сердце» начал сбор средств в размере 4,5 млн рублей на операцию в немецкой клинике для Степана Гладких.
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МХТ им. Чехова пожертвует средства от спектакля «№13D» на лечение ребенка Яны Гладких фотографии
МХТ им. Чехова пожертвует средства от спектакля «№13D» на лечение ребенка Яны Гладких фотографии
МХТ им. Чехова пожертвует средства от спектакля «№13D» на лечение ребенка Яны Гладких фотографии
МХТ им. Чехова пожертвует средства от спектакля «№13D» на лечение ребенка Яны Гладких фотографии
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