Эмбер Хёрд рассказала, почему не может смотреть фильмы со своим участием

33-летняя актриса Эмбер Хёрд
стала героиней свежего номера журнала Interview. Актриса побеседовала с журналистами и приняла участие в черно-белой фотосессии. В интервью изданию она призналась, что долго не могла смотреть фильмы со своим участием.
В ходе беседы с журналистами Эмбер вспомнила, как впервые увидела себя на большом экране. По ее словам, это было неловко.
«У меня смутные воспоминания об этом... Это похоже на чувство, которое вы испытываете, когда впервые слышите свой голос на автоответчике, но при этом умноженное на 100 в плане мучительного смущения»
, - рассказала актриса.
До сих пор Хёрд сложно смотреть свои актерские работы. Однако, по словам Эмбер, у нее просто выработался своеобразный защитный механизм, который помогает легче реагировать на подобные вещи.
Также в интервью актриса рассказала о том, как ведет свои странички в соцсетях. Эмбер выстроила четкую границу между личным и публичным. Актриса не афиширует те аспекты своей личной жизни, которые не хочет выставлять напоказ.
«Мое поколение не выросло на социальных сетях
, - констатирует Хёрд. - Я завела свои странички всего два года назад. За это время четко поняла: когда вы находитесь в поле зрения общественности, то привыкаете жестко защищать свой имидж и личную жизнь. У вас появляется необходимость бороться за свою конфиденциальность. Я думаю, как раз по этой причине многие люди не хотят пользоваться социальными сетями»
.