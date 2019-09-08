СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе

Вездесущие репортёры, наконец, нашли подтверждение давним слухам о том, что между Лили-Роуз Депп
и Тимоти Шаламе
завязался настоящий «служебный» роман. Актёры познакомились летом 2018 года на съёмках исторической драмы «Король»
, где Шаламе сыграл Генриха V, а Депп - его жену, Екатерину, а с октября того же года журналисты начали подозревать, что между ними что-то есть.
2 сентября Тимоти и Лили-Роуз представили ленту на Венецианском фестивале
, а несколько дней спустя отправились на прогулку на яхте у берегов итальянского Капри. Именно в этот момент парочка и попала под прицел фотокамер, запечатлевших то, как они веселятся, купаются, загорают и... целуются. Кажется, сомнений в их чувствах друг к другу ни у кого не осталось.