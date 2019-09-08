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СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе

8 сентября
2019 год

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8 сентября 2019
Вездесущие репортёры, наконец, нашли подтверждение давним слухам о том, что между Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе завязался настоящий «служебный» роман. Актёры познакомились летом 2018 года на съёмках исторической драмы «Король», где Шаламе сыграл Генриха V, а Депп - его жену, Екатерину, а с октября того же года журналисты начали подозревать, что между ними что-то есть.

2 сентября Тимоти и Лили-Роуз представили ленту на Венецианском фестивале, а несколько дней спустя отправились на прогулку на яхте у берегов итальянского Капри. Именно в этот момент парочка и попала под прицел фотокамер, запечатлевших то, как они веселятся, купаются, загорают и... целуются. Кажется, сомнений в их чувствах друг к другу ни у кого не осталось.

СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе

СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе

СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе

СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе
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СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе фотографии
СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе фотографии
СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе фотографии
СМИ: дочь Джонни Деппа встречается с Тимоти Шаламе фотографии
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