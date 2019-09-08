«Только попробуй изменить — убью»: Лариса Голубкина рассказала о ревности Андрея Миронова

79-летняя вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина
уже на раз признавалась, как тяжело ей было жить с актёром
. Секс-символ советского кино любил проводить время в компании красивых женщин, однако своей супруге подобное поведение запрещал, ссылаясь на то, что она, в отличие от него, может эмоционально привязаться к другим мужчинам.
«Он был ревнивый, но я старалась не давать повода. Несколько раз предупреждал меня: «Только попробуй изменить — убью
», - рассказала Голубкина в эфире программы «Честное слово» на Первом канале.
В ответ на упрёки Голубкиной Миронов отвечал: «Это же наши с тобой девицы, а там будет совершенно чужой человек
». Лариса Ивановна старалась игнорировать сплетни и считала, что в основе крепкой семьи лежит уважение потребности близкого человека в личном пространстве.
В творчестве Голубкина тоже всегда уступала супругу. Андрей Александрович был страстно влюблён в свою профессию, из-за чего стал амбициозным и тщеславным человеком.
«Я никогда ему не говорила, что я тоже артистка
, - вспоминает Лариса Ивановна. - Нам предлагали вместе вести передачи на телевидении, но мы отказывались. Иначе мы бы расстались: он бы не дал мне жить, критиковал бы все время
».
Несмотря на то, что актёр большую часть жизни посвятил работе, отцом он старался быть идеальным. Миронов заботился об обеих дочерях с одинаковым усердием и даже запрещал говорить Марии Голубкиной, что она ему не родная. Актриса до сих пор вспоминает об отце с любовью, несмотря на его методы воспитания
.