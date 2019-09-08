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«Была клиническая смерть»: Александр Митта об осложнениях после операции

8 сентября
2019 год

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8 сентября 2019
86-летний режиссёр Александр Митта уже 6 лет как отошёл от кинопроизводства, занимаясь преподавательской деятельностью. Из-за того, что постановщик фильмов «Экипаж» и «Граница. Таёжный роман» является человеком непубличным, до недавнего времени поклонникам его таланта не было известно, что он находился на грани жизни и смерти после операции на колене, проведённой в Германии.

«Была клиническая смерть»: Александр Митта об осложнениях после операции

«У меня случилась эмболия, образовался какой-то сгусток, - рассказал Митта в эфире программы «Судьба человека». - Я помер, была клиническая смерть. В это время жена была со мной рядом. Она так закричала, прибежали местные врачи, отвезли в реанимацию. Там они пять дней вытаскивали меня с того света».

Жена Александра Наумовича, Лилия Майорова, ни на секунду не отходила от супруга. Митта вспоминает, что влюбился в неё с первого взгляда и решил добиться её несмотря на то, что она уже была замужем.

«У нее был очень перспективный муж — с машиной, хорошей работой, - говорит режиссёр. - Помню, как он однажды пришел ко мне. Наверное, хотел ударить, но увидел меня и подумал, что я не представляю опасности. Потом мы с ее бывшим мужем жили в одном доме, постоянно вместе ездили на лифте. Нормально общались».

«Была клиническая смерть»: Александр Митта об осложнениях после операции

В конечном счёте, жизнь постановщика сложилась так, как ему хотелось. Он жалеет лишь о том, что в браке у них родился лишь один ребёнок. Сын Александра Наумовича работает художником и часто привозит внуков повидаться с дедушкой.

«Нужно было больше детей делать. Вот что по-настоящему важно, - признаётся Митта. - Закончил я снимать все эти фильмы. Теперь меня не зовут ни на премьеры, ни на встречи. Никто никогда не пришлет какого-то приглашения. Поэтому лучше вкладываться в детей».
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«Была клиническая смерть»: Александр Митта об осложнениях после операции фотографии
«Была клиническая смерть»: Александр Митта об осложнениях после операции фотографии
«Была клиническая смерть»: Александр Митта об осложнениях после операции фотографии
«Была клиническая смерть»: Александр Митта об осложнениях после операции фотографии
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