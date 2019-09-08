Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп

7 сентября завершился 76-й Венецианский кинофестиваль, неожиданно одарив «Золотым львом» «Джокера» Тодда Филлипса
. В отличие от многих других знаменитостей режиссёр и его главная звезда Хоакин Феникс
остров Лидо не покинули и смогли лично получить заслуженную награду. На традиционной красной дорожке перед церемонией закрытия также появились Стейси Мартин
, Алессандра Мастронарди
, Марта Ньето
, Эмманюэль Сенье
, Эмир Кустурица
, Ариан Аскарид
, Лука Маринелли
и Алисса Юнг
.
фото: Тодд Филлипс и Хоакин Феникс
фото: Эмманюэль Сенье
фото: Эмир Кустурица
фото: Алессандра Мастронарди
фото: Стейси Мартин
фото: Ариан Аскарид
фото: Марта Ньето
фото: Лука Маринелли и Алисса Юн
Закрытия дождались лишь самые терпеливые, тем не менее в последние дни смотр смог порадовать любителей светской хроники несколькими премьерами, которые посетили обладатели весьма громких имён.
5 сентября состоялась презентация сериала «НольНольНоль»
с Дейном ДеХааном
и Андреа Райзборо
. Днём позже представить драму «В ожидании варваров»
в Италию прилетел Джонни Депп
в компании Марка Райлэнса
и Ганы Баярсайкан
. А в день закрытия фестиваля состоялась премьера картины «Желтовато-красная ересь»
, в которой сыграли Мик Джаггер
, Элизабет Дебики
и Дональд Сазерленд
.
фото: Джонни Депп
фото: Марк Райлэнс
фото: Сильвия Хукс
фото: Мик Джаггер
фото: Дональд Сазерленд
фото: Элизабет Дебики
фото: Андреа Райзборо фото: Дейн ДеХаан