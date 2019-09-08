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Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп

8 сентября
2019 год

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8 сентября 2019
7 сентября завершился 76-й Венецианский кинофестиваль, неожиданно одарив «Золотым львом» «Джокера» Тодда Филлипса. В отличие от многих других знаменитостей режиссёр и его главная звезда Хоакин Феникс остров Лидо не покинули и смогли лично получить заслуженную награду. На традиционной красной дорожке перед церемонией закрытия также появились Стейси Мартин, Алессандра Мастронарди, Марта Ньето, Эмманюэль Сенье, Эмир Кустурица, Ариан Аскарид, Лука Маринелли и Алисса Юнг.

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Тодд Филлипс и Хоакин Феникс

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Эмманюэль Сенье

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Эмир Кустурица

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Алессандра Мастронарди

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Стейси Мартин

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Ариан Аскарид

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Марта Ньето

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Лука Маринелли и Алисса Юн

Закрытия дождались лишь самые терпеливые, тем не менее в последние дни смотр смог порадовать любителей светской хроники несколькими премьерами, которые посетили обладатели весьма громких имён.

5 сентября состоялась презентация сериала «НольНольНоль» с Дейном ДеХааном и Андреа Райзборо. Днём позже представить драму «В ожидании варваров» в Италию прилетел Джонни Депп в компании Марка Райлэнса и Ганы Баярсайкан. А в день закрытия фестиваля состоялась премьера картины «Желтовато-красная ересь», в которой сыграли Мик Джаггер, Элизабет Дебики и Дональд Сазерленд.

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Джонни Депп

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Марк Райлэнс

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Сильвия Хукс

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Мик Джаггер

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Дональд Сазерленд

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Элизабет Дебики

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Андреа Райзборо

Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп
фото: Дейн ДеХаан
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Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Хоакин Феникс, Элизабет Дебики и Джонни Депп фотографии
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