You can leave your hat on: 11 сцен стриптиза и что они означают

Девушки оказываются не из робкого десятка и начинают лихо проворачивать аферу за аферой, чтобы вернуть свои накопления и показать биржевым толстосумам, кто на самом деле правит бал. Сценарий картины основан на реальной истории, которую описала американская журналистка Джессика Пресслер в статье «Реванш стриптизёрш», а режиссёром выступила Лорин Скафария, снявшая в 2011 году фантастическую мелодраму «Ищу друга на конец света».
Залихватских сцен стриптиза в истории мирового кино — хоть лопатой греби. Смешные, страшные, заставляющие притоптывать в такт, истекать слюной, морщиться или хотеть научиться так же — их хватит на десять подборок. Мы попробовали выкрутиться их всего этого многообразия и рассказать в одиннадцати сценах, что стриптиз означает для прав и возможностей мужчин и женщин в контексте современной поп-культуры.
Рита Хейворт в «Гильде»
Магия кино — результат его превосходной способности манипулировать визуальным наслаждением, внешней красивостью и бессознательными наваждениями. Танцующая рыжеволосая красотка, многозначительно снимающая длинную атласную перчатку с одной руки в 1946 году в разгар Кодекса Хейса, — это жанровая необходимость фильма нуар и одновременно подсознательный страх зрителя-мужчины, который отождествляет себя с главным героем. Гильда — один из самых известных примеров типажа роковой женщины, чья красота губит мужчину, который её вожделеет. Современное воплощение сладкоголосой сирены — полуженщины-полуптицы, которая своим пением завлекает мужчин на свой остров, чтобы разорвать их своими когтями на части. Из современных режиссёров этот образ особенно любит Брайан де Пальма (см. его «Роковая женщина» и «Подставное тело»), а один из лучших примеров, где образ femme fatale высмеивается как невообразимо гротескный и нереалистичный, — это персонаж Джессики Рэббит в «Кто подставил Кролика Роджера».
Деми Мур в «Стриптизе»
Если в послевоенном американском кинематографе целомудренный стриптиз роковой женщины — это символ женской власти над слабым мужчиной, который не может справиться со своим желанием, то фильм «Стриптиз» 1996 года — о том же самом, но со знаком плюс для главной героини. Деми Мур играет роль экс-секретарши из ФБР, которая зарабатывает с помощью экзотических танцев. Из-за этого суд решает отдать её малолетнюю дочь бывшему мужу — наркоману, но зато полицейскому осведомителю, чьи связи позволяют договориться. Фильм обнажает ханжество по-мещански пуританского американского общества. Все полицейские и чиновники (естественно, мужчины) смотрят порно и захаживают в стриптиз-клубы на постоянной основе, но на публике превращаются в главных пропагандистов семейных ценностей. Главные злодеи тут — альфачи-объективаторы, которые видят только красивое тело, но не утруждают себя тем, чтобы разглядеть женскую личность. Героиня Мур и её товарки на этом фоне — образец сильных и независимых женщин, которые поддерживают друг друга и зарабатывают на жизнь честным трудом. Не стриптизёрши, а танцовщицы — настаивает швейцар их стриптиз-клуба. Подлость окружающего мира оправдывает то, как главная героиня использует свои внешние данные, чтобы пробиться в традиционно мужском, прогнившем мире. Неслучайно первое появление Мур на сцене — она танцует в мужском костюме, шляпе, при галстуке. Паттерн «изобретательные женщины, глупые мужчины» был повторён не раз — например, в «Ангелах Чарли».
Джейн Фонда в «Барбарелле»
В 1960-м году американские учёные изобрели противозачаточные таблетки, и это стало началом сексуальной революции. Осенью 1968 года, через пару месяцев после бунта рабочих и студентов во Франции, на экраны вышла «Барбарелла» Роже Вадима о сексуально раскрепощённой агентке Объединённой Земли, которая путешествует по Вселенной в 4100 году. На начальных титрах тогдашняя жена режиссёра Джейн Фонда последовательно высвобождалась от скафандра, паря внутри космического корабля. Роже Вадиму пришлось дважды уговаривать её сниматься, убеждая, что гротескная комиксность сюжета — это будущее европейской культуры. «Барбарелла» стала символом сексуального освобождения женщин, а также невольно оказалась иронической предвестницей научно-фантастического захвата Голливуда — в 1977 году на экраны вышли «Звёздные войны», после чего мир уже не мог быть прежним.
Памела Андерсон в «Не называй меня малышкой»
В 1972 году американский рынок порнографии составлял $10 млн. В 1996 году, когда на экраны выходит «Не называй меня малышкой», его размер уже $10 млрд. Это не считая имплицитных сексуальных образов массовой культуры, олицетворением которых стала Памела Андерсон после нашумевших «Спасателей Малибу». В «Не называй меня малышкой» она же доступно объясняла, что такое сексуальные домогательства и почему не стоит называть незнакомых женщин малышками. Среди сценаристов значится Айлин Чайкен — сценаристка сериала «Секс в другом городе» о восьми лесбиянках в Лос-Анджелесе, который стал этапным для их публичного присутствия на телеэкранах. «Не называй меня малышкой» — постапокалиптическая «Касабланка», где вместо Хамфри Богарта — Памела Андерсон в кожаном корсете, вместо Второй мировой войны — Вторая гражданская в Америке 2017 года, вместо бара в марокканской Касабланке — байкерский клуб в городе Стальная гавань, последнем оплоте независимости против американских военных, подозрительно похожих на нацистов. Фильм провалился в прокате, но обрёл культовый статус после выпуска на VHS-кассетах — и среди малолетних ботаников, для которых он стал посвящением в собственную сексуальность, и для драг-квин, которые вдохновляются образами главной героини. Изначально «Не называй меня малышкой» должен был быть иронической чёрной комедией, как и прочий ревизионистский сексплуатейшн того времени — например, «От заката до рассвета» или «Планета страха» от дуэта Тарантино и Родригеса — но в процессе продакшн-студии перепугались и сменили режиссёра, постановив сделать фильм более коммерческим. Образ сексуальной спасительницы человечества позже нашёл логическое завершение в мультфильме «Стрипирелла» авторства Стэна Ли, — да, этот проект не так уж часто вспоминают среди его заглавных. Там Стрипирелла (aka Эротика Джонс), которую озвучила Памела Андерсон, боролась со злодеями с помощью лазерной помады и заточенных сосков.
Сальма Хайек в «Догме»
В 1999 году на экраны вышла «Догма» американского режиссёра Кевина Смита, для которого это стало поводом поговорить о самом важном — о вере, семье, обществе, морали, а ещё о кино. Воплощением последнего была Серендипити — муза кино, которая по сюжету зарабатывает на жизнь стриптизом в провинциальном баре. Это насмешка над сексплуатейшн двуличной американской культуры, где женщина слишком часто выглядит как атрибут — успеха, красоты, семьи, мужчины и даже просто кино — но слишком редко выступает как самодостаточная личность.
Джейми Ли Кёртис в «Правдивой лжи»
В условиях предельной сексуализации полное осознание привлекательности собственного тела и умение пользоваться его достоинствами для достижения своих целей становится однозначно поощряемым социальным явлением. В голливудских фильмах это забавно скрещивается с ханжеской голливудской моралью, где главной ценностью всё ещё считается заарканить или удержать мужчину. В фильме «Правдивая ложь» Джейми Ли Кёртис избавляется от мещанской асексуальности, танцуя знаменитый стриптиз, что помогает ей поднять собственную самооценку и в конечном счёте зажечь желание её мужа (Арнольд Шварценеггер). В эротической мелодраме «Девять с половиной недель»Ким Бэсингер раскрывает свой эротический потенциал, чтобы воспламенить требовательного любовника (Микки Рурк).
Дженнифер Билз в «Танце-вспышке»
Обнажение, стриптиз, умение пользоваться своим телом можно изображать не только как символ власти над противоположным полом, но и, наоборот, как то, что подчеркивает уязвимость главной героини, которая вынуждена зарабатывать экзотическими танцами. В этом контексте уязвимая профессия стриптизёрши подчеркивает принадлежность главной героини к маргинальному социальному слою. Среди знаменитых примеров фильм «Танец-вспышка» — идеальный шторм-проект голливудского могула Джерри Брукхаймера об умопомрачительно красивой сталеварщице из Питтсбурга, которая после работы танцует стриптиз, но мечтает быть профессиональной балериной. Её поддерживает местный богач, владелец сталелитейного завода, который заворожён её умением танцевать. В этом контексте её работа стриптизёрши — признак их социального неравенства. То же можно проследить в каноническом танце Джессики Альбы в «Городе грехов» — взрослая Нэнси, которую спасает герой Брюса Уиллиса, ищет защиты в своей сексуальной популярности у отъявленных мерзавцев, которые защитят её в случае, если за ней придут негласные короли города.
Миа Киршнер в «Экзотике»
Самое интересное начинается, когда стриптиз становится поводом поговорить об эротическо-бессознательном — перверсиях, фетишах, школьницах, матерях и прочих травмах. В «Экзотике» канадского режиссёра Атома Эгояна оленеглазая Миа Киршнер (ей на тот момент было 19 лет) танцует на сцене стриптиз-клуба в белой рубашечке и шерстяной юбке в шотландскую клетку под Everybody Knows Леонарда Коэна. Она — воплощение мифа о приличной школьнице, у которой, как и у любого другого представителя западного общества, на уме только одно — старательно подавляемые базовые психосексуальные потребности, которые вытесняют в область чего-то экзотического и неестественного. «Сколько, однако, греха ни скрывай, всего ты не скроешь», — писал Овидий в «Науке о любви». Чтобы выпустить своё бессознательное на свободу, люди идут в специально отведённые для этого места — как клуб «Экзотика», где работает главная героиня. Это издержки эмоционального капитализма: все адски мечтают о близости, но не смеют её получить, подменяя доверие сексуальной разрядкой. Об этом же, кстати, фильм «Близость», где в образе стриптизёрши появляется 23-летняя Натали Портман, которая на тот момент пыталась победить своё детское амплуа.
Роберт Карлайл, Том Уилкинсон, Марк Эдди, Стив Хисон, Пол Барбер, Хуго Шпеер в «Мужском стриптизе»
1990-е, Шеффилд, ранее — центр сталеварения, теперь — угасающий индустриальный город, по которому слоняются бывшие сотрудники больших предприятий. Оставшись без работы, они остро сознают собственную отверженность и неполноценность. Они чувствуют, что не нужны обществу, семьям, а, главное, себе. Они разбиты и растеряны, их самооценка упала, и только они сами могут её себе вернуть. Рефрен их настроения буквально проговаривает один их героев: «Мы больше не нужны. Мы устарели. Через несколько лет мы останемся только в зоопарках». Внезапно они обнаруживают себя в жесткой конкуренции на рынке, где им надо заново утвердить себя, убедить себя, что они способны на большее. И тут они решают заняться мужским стриптизом. Социальный бэкграунд главных героев — ответочка «Танцу-вспышке», на что намекает великая сцена, где сталевары из Шеффилда критикуют, как главная героиня варит сталь (говорят, слишком много ацетилена, да и не должны на производстве какие-то посторонние мешаться).
Кристофер Уокен в «Пенни с небес»
Не самый блестящий мюзикл 1981 года, который мы упоминаем мимоходом. Сцена стриптиза никаких особенных смыслов не несёт, но зато как поставлена — проходной плохиш Кристофер Уокен постепенным обнажением в ритме чечётки соблазняет девушку главного героя возможностью легких денег за танцы в стриптиз-клубах. Это станет одним из моральных препятствий для главных героев, чтобы быть вместе. Простенький сюжетец конкретно этого фильма подчёркивает сложность альтернативных смысловых конфигураций. Стриптиз может обозначать женскую власть, сексуальное освобождение, бессознательную опасность. Тут — просто мелкий приобретённый порок.
Ченнинг Татум в «Супер Майке»
Драма среднего возраста под видом кино о стриптизе. Главный герой — 30-летний стриптизёр Ченнинг Татум, который начинает понимать, что он не сможет вечно быть стриптизёром под девизом, который продвигает их менеджер в исполнении Мэттью Макконахи: «Пойми, малыш, это не просто стриптиз. Ты осуществляешь любые дикие женские фантазии. Ты любимый муж, которого у них нет, ты принц на белом коне, который так и не приехал, ты парень на одну ночь, который сносит мозг. Ты должен порвать их сегодня на сцене. Ты — их раскрепощение». В своих танцевальных номерах Татум уморительно пародирует «Шаг вперёд» — фильм, который поженил балет и R’n’B-танцы, высокую и низкую культуру и сделал его знаменитым. Режиссёр Содерберг, предмет особого локального поклонения среди некоторых российских режиссёров и сценаристов, уже давно делает то же самое для стриптизеров и девушек по вызову, снимая серьёзное фестивальное кино о сексе, бабках и веселье. Главный монолог: обессиленный сомнениями Татум объясняет сестре младшего товарища, что то, чем он зарабатывает, — не то, чем он является.