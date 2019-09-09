Тимоти Сполл рассказал о резкой потере веса

62-летний Тимоти Сполл
знаком зрителям по фильмам «Суини Тодд, маньяк-парикмахер»
, «Коррупционер
», «Тайны и ложь
». Наибольшую известность ему принесла роль нелепого толстоватого злодея Питера Петтигрю в киносаге о Гарри Поттере
, однако на последних снимках Сполла не узнать: он заметно похудел. В интервью изданию The Independent актёр рассказал, как такие серьёзные изменения повлияли на его карьеру.
«Я знал, что это рискованно, потому что может негативно сказаться на моей карьере
, - признался Тимоти. - Но я был уверен, что, если мне повезет, то это меня освободит. Я не знаю, упустил ли я в итоге какие-нибудь роли, но лишь потому, что мне никто никогда не звонил со словами «Ах, мы хотели снять тебя, когда ты был толстым, а теперь не можем
».
После похудения и главной роли в исторической драме «Уильям Тернер
» актёр принял решение отказываться от незначительных ролей в неинтересных фильмах.
«У меня в голове что-то щелкнуло, и я сказал себе: «Не знаю, сколько мне осталось, но теперь пришло время, я хочу быть в центре происходящего
», - объяснил Сполл.