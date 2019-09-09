Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тимоти Сполл рассказал о резкой потере веса

9 сентября
2019 год

Лайфстайл >>
9 сентября 2019
62-летний Тимоти Сполл знаком зрителям по фильмам «Суини Тодд, маньяк-парикмахер», «Коррупционер», «Тайны и ложь». Наибольшую известность ему принесла роль нелепого толстоватого злодея Питера Петтигрю в киносаге о Гарри Поттере, однако на последних снимках Сполла не узнать: он заметно похудел. В интервью изданию The Independent актёр рассказал, как такие серьёзные изменения повлияли на его карьеру.

«Я знал, что это рискованно, потому что может негативно сказаться на моей карьере, - признался Тимоти. - Но я был уверен, что, если мне повезет, то это меня освободит. Я не знаю, упустил ли я в итоге какие-нибудь роли, но лишь потому, что мне никто никогда не звонил со словами «Ах, мы хотели снять тебя, когда ты был толстым, а теперь не можем».

Тимоти Сполл рассказал о резкой потере веса

После похудения и главной роли в исторической драме «Уильям Тернер» актёр принял решение отказываться от незначительных ролей в неинтересных фильмах.

«У меня в голове что-то щелкнуло, и я сказал себе: «Не знаю, сколько мне осталось, но теперь пришло время, я хочу быть в центре происходящего», - объяснил Сполл.
версия для печати
Ссылки по теме
«Вечеринка»: Праздник, который всегда с тобой
Тимоти Сполл - лучший актер Каннского кинофестиваля 2014
Тимоти Сполл и его роли
Поиск по меткам
воспоминанияЗвёздыздоровье
персоны
Тимоти Сполл
фильмы
Мистер Тёрнер

фотографии >>
Тимоти Сполл рассказал о резкой потере веса фотографии
Тимоти Сполл рассказал о резкой потере веса фотографии
Тимоти Сполл рассказал о резкой потере веса фотографии
Тимоти Сполл рассказал о резкой потере веса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Петерсон
5 сентября ушёл из жизни музыкант, певец Юрий Петерсон.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Маргарита Иванова (II)
Александр Кулямин
Мила Липнер
Анна Лутцева
Виктория Маслова
Надежда Румянцева
Евгения Серебренникова
Хью Грант
Джеффри Комбс
Акшай Кумар
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сандлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Манхэттен
комедия, мелодрама
США, 1979
Пункт назначения: Смайл
фильм ужасов
Канада, Норвегия, США, 2018
Промар
научная фантастика, приключения
Япония, 2019
Бунюэль в лабиринте черепах
биография, драма
Испания, Нидерланды, Германия, 2018
Годовщина революции
исторический фильм
СССР, 1918
Дорогой папа
лирическая комедия
Россия, 2019
Капитал в XXI веке
экранизация
Новая Зеландия, Франция, 2019
Птичий дозор
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, Канада, Франция, 2018
Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
Сорокин трип
биография
Россия, 2019
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Щегол
драма, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен