Виктория Тарасова призналась, что сделала аборт

Актриса Виктория Тарасова
в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала об обстоятельствах, вынудивших ее пойти на аборт.
В 20-летнем возрасте звезда сериала «Глухарь»
состояла в отношениях с мужчиной по имени Вячеслав. Однажды Тарасова застала его в постели с лучшей подругой, которую до этого пустила жить к себе в квартиру.
«Юлия жила полгода с нами, а затем я застала их в одной постели
, - вспоминает Виктория. - Не стала устраивать скандалы, а муж спокойно сказал: «А чего, проститутку вызывать что ли? Тебя ведь нет рядом».
После измены избранника актриса попыталась сохранить отношения, но вскоре узнала, что ждёт ребёнка. Спустя две недели после того, как Виктория сообщила Вячеславу об этом радостном событии, он исчез. И в итоге Тарасовой пришлось сделать аборт.
Позже она встретила харизматичного бизнесмена Михаила Гумена, и их страстный роман тоже обернулся беременностью. За месяц до родов у влюблённых не было ни свой квартиры, ни элементарных вещей для ухода за ребёнком. Виктория вспоминает, как пожаловалась на это Михаилу, а он просто ушёл в полной уверенности, что после рождения малыша они помирятся. Однако Виктория простить его не смогла.
Сейчас Виктория Тарасова счастлива в новых отношениях, но имя избранника предпочитает не называть. Вместе с возлюбленным и уже взрослым сыном она занимается обустройством четырёхкомнатной квартиры в Кунцево, на которую копила несколько лет.