«Я чувствовала себя неуклюжей коротышкой»: Зои Кравиц о юности и булимии

Зои Кравиц
стала героиней нового выпуска Elle и снялась в пикантной фотосессии. В интервью изданию Зои рассказала о подростковых страхах и проблемах.
В школе Кравиц чувствовала себя «неуклюжей коротышкой», она вспоминает, что считала окружающих «красивыми позерами», в среду которых не вписывалась.
«Новая школа мне не нравилась. Вокруг были одни красивые позеры, я чувствовала, что не вписываюсь в их среду. Я была коренастой, но совершенно нормальной на вид. Но я смотрела на свою красивую худенькую маму и отца, который встречался с супермоделью, и чувствовала себя неуклюжей коротышкой».
Тогда у Кравиц развилась булимия, но после переезда в Нью-Йорк она начала лечение, которое продлилось почти 10 лет.
«Теперь я в порядке. Но я слежу за собой. Булимия — это болезнь, и я не позволяю себе забывать об этом».