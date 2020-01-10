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«Я чувствовала себя неуклюжей коротышкой»: Зои Кравиц о юности и булимии

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10 января 2020
Зои Кравиц стала героиней нового выпуска Elle и снялась в пикантной фотосессии. В интервью изданию Зои рассказала о подростковых страхах и проблемах.

«Я чувствовала себя неуклюжей коротышкой»: Зои Кравиц о юности и булимии

В школе Кравиц чувствовала себя «неуклюжей коротышкой», она вспоминает, что считала окружающих «красивыми позерами», в среду которых не вписывалась.

«Новая школа мне не нравилась. Вокруг были одни красивые позеры, я чувствовала, что не вписываюсь в их среду. Я была коренастой, но совершенно нормальной на вид. Но я смотрела на свою красивую худенькую маму и отца, который встречался с супермоделью, и чувствовала себя неуклюжей коротышкой».

Тогда у Кравиц развилась булимия, но после переезда в Нью-Йорк она начала лечение, которое продлилось почти 10 лет.

«Теперь я в порядке. Но я слежу за собой. Булимия — это болезнь, и я не позволяю себе забывать об этом».
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«Я чувствовала себя неуклюжей коротышкой»: Зои Кравиц о юности и булимии фотографии
«Я чувствовала себя неуклюжей коротышкой»: Зои Кравиц о юности и булимии фотографии
«Я чувствовала себя неуклюжей коротышкой»: Зои Кравиц о юности и булимии фотографии
«Я чувствовала себя неуклюжей коротышкой»: Зои Кравиц о юности и булимии фотографии
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