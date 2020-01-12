Хоакина Феникса задержала полиция

Не так давно Хоакин Феникс
вступил в ряды знаменитостей, активно выступающих за спасение природы. Первым шагом стало решение надевать один и тот же смокинг на все торжественные церемонии. Дизайнер Стелла Маккартни
опубликовала в соцсетях фотографии Хоакина с прошедшего "Золотого глобуса", на котором он появился в ее костюме. А в комментарии Маккартни написала о намерении актера не покупать новые костюмы, чтобы привлечь внимание общественности к негативному влиянию перепроизводства одежды на окружающую среду.
«Этот мужчина - победитель... Он надел данный сшитый на заказ костюм Stella, потому что сделал выбор в пользу будущего нашей планеты. Он также решил надевать этот костюм на все церемонии сезона, чтобы уменьшить количество отходов. Я рада быть к этому причастной»
, - написала дизайнер.
А недавно стало известно, что Хоакин Феникс присоединился к еженедельному митингу Джейн Фонды
, которая начала устраивать пятничные пикеты четыре месяца назад, вдохновившись юной экоактивисткой Гретой Тунберг
. В ряды Фонды уже вступили некоторые звезды Голливуда. Вот и Хоакин, который уже несколько лет является вегетарианцем, выступил с речью, призывая собравшихся встать на «зеленый путь» и отказаться от мяса.
«В борьбе с изменением климата есть то, что каждый из вас может сделать прямо сегодня. Нужно лишь сделать правильный выбор в том, что вы потребляете»
, - сказал Феникс.
Однако мирно разойтись митингующие не смогли - звездные активисты были задержаны. Хоакина Феникса и Мартина Шина
увезли в местный участок полиции. А Джейн Фонда на этот раз ареста смогла избежать, несмотря на то что до этого она не раз проводила ночи в полицейском участке вместе со своими коллегами.