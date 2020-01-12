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Дэниел Рэдклифф рассказал, как его приняли за бездомного

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12 января 2020
30-летний Дэниел Рэдклифф на днях побывал в гостях у Грэма Нортона и поделился в эфире шоу одной забавной историей из жизни. Однажды жители Нью-Йорка приняли его за бездомного и даже дали денег на еду.

Дэниел Рэдклифф рассказал, как его приняли за бездомного

«Это было и странно, и смешно одновременно. Недавно я был в Нью-Йорке со своей девушкой, и она зашла в магазин. А я остался стоять на улице с нашей собакой. В тот день было очень холодно, на мне была толстовка с капюшоном, флисовая кофта и сверху - объемная куртка. Так как собака тоже замерзала, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть ее. И тут я увидел парня: он прошел мимо, но потом обернулся и посмотрел на меня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: «Возьми себе кофе, дружище». Видимо, мне нужно бриться чаще!», - рассказал Рэдклифф.
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Дэниел Рэдклифф рассказал, как его приняли за бездомного фотографии
Дэниел Рэдклифф рассказал, как его приняли за бездомного фотографии
Дэниел Рэдклифф рассказал, как его приняли за бездомного фотографии
Дэниел Рэдклифф рассказал, как его приняли за бездомного фотографии
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