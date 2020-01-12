Шэрон Стоун сравнила президентов России и США

Голливудская актриса Шэрон Стоун
в недавнем интервью высказалась о стиле управления страной президента России Владимира Путина
.
Она заявила, что российский лидер руководствуется лучшими интересами своей страны. А Дональда Трампа актриса назвала «хвастуном», который не уважает свой пост.
«Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — отметила Шэрон.
фото: Шэрон Стоун и Владимир Путин
По мнению Стоун, Дональд Трамп вряд ли будет переизбран на второй срок на выборах в этом году.
Слова актрисы прокомментировал российский журналист Владимир Соловьев
. Он посетовал на то, что американский народ сам выбрал президента с таким стилем управления страной.
«Американский народ хотел себе такого президента. К кому претензии? Сейчас Америка разделена. Но Трамп и появился потому, что Америка разделена, это не он ее разделил»
, — заявил телеведущий.