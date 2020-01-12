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Шэрон Стоун сравнила президентов России и США

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12 января 2020
Голливудская актриса Шэрон Стоун в недавнем интервью высказалась о стиле управления страной президента России Владимира Путина.

Шэрон Стоун сравнила президентов России и США

Она заявила, что российский лидер руководствуется лучшими интересами своей страны. А Дональда Трампа актриса назвала «хвастуном», который не уважает свой пост.

«Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — отметила Шэрон.

Шэрон Стоун сравнила президентов России и США
фото: Шэрон Стоун и Владимир Путин

По мнению Стоун, Дональд Трамп вряд ли будет переизбран на второй срок на выборах в этом году.

Слова актрисы прокомментировал российский журналист Владимир Соловьев. Он посетовал на то, что американский народ сам выбрал президента с таким стилем управления страной.

Шэрон Стоун сравнила президентов России и США

«Американский народ хотел себе такого президента. К кому претензии? Сейчас Америка разделена. Но Трамп и появился потому, что Америка разделена, это не он ее разделил», — заявил телеведущий.
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