61-летний Алексадр Яцко женится на молодой возлюбленной

Экс-супруг Елены Валюшкиной
снова собрался жениться. Избранницей Александра Яцко
стала Дарья, которой на вид не более 35 лет. На прошедшем в сентябре в Анапе фестивале «Киношок» актер представил всем спутницу, как свою супругу.
Однако потом Яцко запутал своих поклонников, сказав, что он и его избранница еще не узаконили свои отношения. Актер намекнул, что в ближайшее время предложение руки и сердца делать не собирается.
«У меня пальцы уже не той конструкции, чтобы держать обручальное кольцо. Оно болтается вечно. Я не создан для колец. Хотя я считаю, что штамп в паспорте важен. Это мотивирует людей, подписавшихся под каким-то документом»
, - говорил Александр в программе «Ты не поверишь!».
А спустя месяц актер в одном из интервью заявил, что серьезно готовится к свадьбе. Причем, по его словам, торжество произойдет в ближайшее время.
«Да, думаю, серьезно. На днях у меня свадьба. Я влюблен. Даша моложе меня, она не публичный человек. Оказалось, что у меня есть еще какая-то пылкость, несмотря на уже почтенный возраст»
, - сказал Яцко.
В этом же интервью Александр рассказал и о своих детях от брака с Еленой Валюшкиной, с которой они прожили вместе около 20 лет.
«Маруся учится в школе в 10-м классе, а Вася оканчивает (он на 5-м курсе) Московский архитектурный институт. Они меня радуют, иногда огорчают. Я счастлив, что у меня есть такие дети»
.