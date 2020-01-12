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61-летний Алексадр Яцко женится на молодой возлюбленной

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12 января 2020
Экс-супруг Елены Валюшкиной снова собрался жениться. Избранницей Александра Яцко стала Дарья, которой на вид не более 35 лет. На прошедшем в сентябре в Анапе фестивале «Киношок» актер представил всем спутницу, как свою супругу.

61-летний Алексадр Яцко женится на молодой возлюбленной

Однако потом Яцко запутал своих поклонников, сказав, что он и его избранница еще не узаконили свои отношения. Актер намекнул, что в ближайшее время предложение руки и сердца делать не собирается.

«У меня пальцы уже не той конструкции, чтобы держать обручальное кольцо. Оно болтается вечно. Я не создан для колец. Хотя я считаю, что штамп в паспорте важен. Это мотивирует людей, подписавшихся под каким-то документом», - говорил Александр в программе «Ты не поверишь!».

А спустя месяц актер в одном из интервью заявил, что серьезно готовится к свадьбе. Причем, по его словам, торжество произойдет в ближайшее время.

«Да, думаю, серьезно. На днях у меня свадьба. Я влюблен. Даша моложе меня, она не публичный человек. Оказалось, что у меня есть еще какая-то пылкость, несмотря на уже почтенный возраст», - сказал Яцко.

В этом же интервью Александр рассказал и о своих детях от брака с Еленой Валюшкиной, с которой они прожили вместе около 20 лет.

61-летний Алексадр Яцко женится на молодой возлюбленной

«Маруся учится в школе в 10-м классе, а Вася оканчивает (он на 5-м курсе) Московский архитектурный институт. Они меня радуют, иногда огорчают. Я счастлив, что у меня есть такие дети».
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Елена ВалюшкинаАлександр Яцко

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61-летний Алексадр Яцко женится на молодой возлюбленной фотографии
61-летний Алексадр Яцко женится на молодой возлюбленной фотографии
61-летний Алексадр Яцко женится на молодой возлюбленной фотографии
61-летний Алексадр Яцко женится на молодой возлюбленной фотографии
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