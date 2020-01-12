Гвинет Пэлтроу запустила в продажу ароматическую свечу с запахом гениталий

Имя Гвинет Пэлтроу
уже давно не фигурирует в новостях в связи с киноиндустрией. Всё чаще это имя ассоциируется с абсурдно дорогостоящими и бесполезными товарами, которые продаются в интернет-магазине актрисы Goop
. Апогеем маркетингового творчества Гвинет, потрясшим воображение бьюти-блогеров со всей Земли, стал спрей-репеллент, призванный отпугивать энергетических вампиров
. Казалось, что с этого дна не смог бы донестись уже никакой стук. Но на днях Гвинет превзошла саму себя, выпустив ароматическую свечу под дерзким названием «Это пахнет как моя вагина»
.
Впрочем, терзающие воображение красочные картины процесса создания этой свечи не имеют с реальностью ничего общего. Это чистой воды маркетинговый ход, родившийся якобы из шутки. Во время разработки запаха для свечи, которым занимался парфюмер Дуглас Литтл, Гвинет, услышав получившийся аромат, воскликнула «Это пахнет как моя вагина!»
Фразу сочли забавной, и она прижилась в качестве названия.
На самом же деле
вагина Гвинет
свеча источает ароматный букет из герани, цитрусового бергамота, кедра, дамасской розы и семян амбретты. Надо сказать, шалость удалась - пробный тираж свечей стоимостью 75 американских долларов за штуку раскупили за несколько часов.