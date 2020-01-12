Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гвинет Пэлтроу запустила в продажу ароматическую свечу с запахом гениталий

12 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
12 января 2020
Имя Гвинет Пэлтроу уже давно не фигурирует в новостях в связи с киноиндустрией. Всё чаще это имя ассоциируется с абсурдно дорогостоящими и бесполезными товарами, которые продаются в интернет-магазине актрисы Goop. Апогеем маркетингового творчества Гвинет, потрясшим воображение бьюти-блогеров со всей Земли, стал спрей-репеллент, призванный отпугивать энергетических вампиров. Казалось, что с этого дна не смог бы донестись уже никакой стук. Но на днях Гвинет превзошла саму себя, выпустив ароматическую свечу под дерзким названием «Это пахнет как моя вагина».

Гвинет Пэлтроу запустила в продажу ароматическую свечу с запахом гениталий

Впрочем, терзающие воображение красочные картины процесса создания этой свечи не имеют с реальностью ничего общего. Это чистой воды маркетинговый ход, родившийся якобы из шутки. Во время разработки запаха для свечи, которым занимался парфюмер Дуглас Литтл, Гвинет, услышав получившийся аромат, воскликнула «Это пахнет как моя вагина!» Фразу сочли забавной, и она прижилась в качестве названия.

Гвинет Пэлтроу запустила в продажу ароматическую свечу с запахом гениталий

На самом же деле вагина Гвинет свеча источает ароматный букет из герани, цитрусового бергамота, кедра, дамасской розы и семян амбретты. Надо сказать, шалость удалась - пробный тираж свечей стоимостью 75 американских долларов за штуку раскупили за несколько часов.
версия для печати
Ссылки по теме
Гвинет Пэлтроу продает спрей от энергетических вампиров
Поиск по меткам
реклама
персоны
Гвинет Пэлтроу

фотографии >>
Гвинет Пэлтроу запустила в продажу ароматическую свечу с запахом гениталий фотографии
Гвинет Пэлтроу запустила в продажу ароматическую свечу с запахом гениталий фотографии
Гвинет Пэлтроу запустила в продажу ароматическую свечу с запахом гениталий фотографии
Гвинет Пэлтроу запустила в продажу ароматическую свечу с запахом гениталий фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Неда Арнерич
10 января ушла из жизни актриса Неда Арнерич.
Иван Пассер
9 января ушёл из жизни режиссёр Иван Пассер.
Александр Аблязов
6 января ушёл из жизни актёр Александр Аблязов.

День рождения >>

Станислав Боклан
Наталия Вдовина
Рената Литвинова
Мария Пирогова
Андрей Подубинский
Наталья Сайко
Борис Химичев
Алёна Хмельницкая
Валерий Хромушкин
Джемма Артертон
Мари Дюбуа
Оливье Мартинес
Оливер Платт
Луиза Райнер
Кирсти Элли
Энтони Эндрюс
все родившиеся 12 января >>

Афиша кино >>

Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Маяк
драма, фильм ужасов, фэнтези
Канада, США, 2019
Проксима
боевик, драма, научная фантастика
Германия, Франция, 2019
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фэнтези
Россия, 2020
Маленькая мисс Дулиттл
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Моё прекрасное лето с Софи
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2019
Особенные
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Песня имён
драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, 2019
Подруги поневоле
комедия, криминальный фильм, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2019
Проклятие
фильм ужасов
Канада, США, 2020
Риф. Новые приключения!
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен