СМИ: Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова

11 января около 4 часов утра в Москве дорожный рабочий обнаружил в Трёхпрудном переулке выпавшую из окна модель Ксению Пунтус
. Девушку госпитализировали с множественными ушибами и переломами в Боткинскую больницу. Состояние Ксении врачи оценивают как стабильно тяжелое - у девушки сломаны обе ноги и диагностирована черепно-мозговая травма, она находится в сознании, но пока не может рассказать о произошедшем.
Обнаруживший девушку рабочий предположил, что её могли выбросить из машины. Но пресса связывает это происшествие с именем внука Никиты Михалкова
(и, соотвественно, сына Анны Михалковой
), 20-летнего Андрея Бакова
- именно ему принадлежит квартира на третьем этаже, под окнами которой была обнаружена Ксения. Согласно различным источникам, вечером накануне происшествия Ксения находилась в обществе Бакова и друзей в одном из столичных баров, после чего компания переместилась в квартиру Бакова. Впрочем, чтобы ни стало причиной падения, Андрей Баков этот момент проспал - об инциденте он узнал от сотрудников полиции, которые разбудили его утром. Разумеется, эти новости открыли портал в бездну досужих домыслов о том, как жестоко поступил с несчастной девушкой Андрей Баков, а также о том, какие вообще отношения связывают молодых людей друг с другом и с наркотиками.
Но есть ещё третья версия - конспирологическая. Подруга Ксении, печально-скандально известная модель Алеся Кафельникова намекнула в своём Инстаграме
на то, что Бакова вообще подставили, спрятав переломанную Ксению в кустах под окнами его дома:
«Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, откуда она якобы выпала. У неё сломаны ноги, рёбра. Явно спрятали. Нашёл её дворник, он же вызвал «Скорую». Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают всё, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и её семья знаем, что произошло совсем не то, о чём пишут. Но те, кто был с Ксюшей, всё отрицают. Якобы её отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за неё. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени…»