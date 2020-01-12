«Доктор зашил мне подбородок»: Рената Литвинова рассказала о том, как её сбила машина

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» Всем, кто переживал: со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».