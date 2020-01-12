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«Доктор зашил мне подбородок»: Рената Литвинова рассказала о том, как её сбила машина

12 января
2020 год
январь 2020
 
 
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12 января 2020
12 января в СМИ появилось сообщение о том, что Рената Литвинова пострадала в результате ДТП в районе Тверского бульвара. Не дожидаясь новых версий о деталях произошедшего за авторством малознакомых людей, актриса поспешила дать официальный комментарий на своей страничке в Инстаграме:

«Доктор зашил мне подбородок»: Рената Литвинова рассказала о том, как её сбила машина

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» Всем, кто переживал: со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».
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«Доктор зашил мне подбородок»: Рената Литвинова рассказала о том, как её сбила машина фотографии
«Доктор зашил мне подбородок»: Рената Литвинова рассказала о том, как её сбила машина фотографии
«Доктор зашил мне подбородок»: Рената Литвинова рассказала о том, как её сбила машина фотографии
«Доктор зашил мне подбородок»: Рената Литвинова рассказала о том, как её сбила машина фотографии
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