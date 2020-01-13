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«Он не зазнавшийся говнюк»: Юлия Снигирь рассказала о работе с Джудом Лоу

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13 января 2020
В недавнем интервью Esquire Юлия Снигирь рассказала о съемках в сериале Паоло Соррентино «Новый папа», Джуде Лоу и о том, как стала актрисой.

«Он не зазнавшийся говнюк»: Юлия Снигирь рассказала о работе с Джудом Лоу

Снигирь отметила, что Джуд Лоу — настоящий профессионал своего дела, он очень трепетно подходит к съемкам и переживает за успех каждой сцены.

«Он волнуется перед съемками. Он все время ходит и переживает. Подходит ко мне и говорит: «Юля, в этой сцене так много текста, я ужасно переживаю». Буквально».

Актриса добавила, что ни Лоу, ни Соррентино не кажутся «зазнавшимися говнюками».

«Джуд Лоу очень включенный, сосредоточенный, техничный, талантливый. И добрый, открытый, общительный, прекрасный. Он не зазнавшийся говнюк. Соррентино тоже не говнюк. Соррентино человек с выдающимся чувством юмора. Он любит посмеяться. Над всеми и над собой».

Звезда также вспомнила, как попала в список русских актеров, которых Соррентино хотел бы увидеть в своих фильмах. Она выслала два видеоролика режиссеру, в которых говорила по-английски и демонстрировала модельную походку, и была выбрана на роль безутешной матери. Юлия признается, что во время работы с режиссером у них даже не было репетиций.

«Соррентино очень тщательно выбирает артистов, находясь на берегу. Он уверен в них, как в себе. Он заранее знает, что они сделают то, что он хочет».

Снигирь призналась, что в актерскую профессию попала случайно. Она даже и не думала о том, что могла поступить в театральное училище.

«Мне было важно уехать из родного города и куда-нибудь поступить. Ключевое слово «куда-нибудь». В МГУ я испугалась поступать. Я и в педагогический-то поступила со второго раза. И целый год работала за копейки секретарем. На последнем курсе я почему-то оказалась участницей какой-то фотосессии, которую заметили люди, работающие с Валерием Петровичем Тодоровским. Он позвал меня на пробы «Стиляг». Тодоровский не взял меня работать, но сказал мне тогда: срочно иди учиться актерскому мастерству. И я поступила в «Щуку».
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«Он не зазнавшийся говнюк»: Юлия Снигирь рассказала о работе с Джудом Лоу фотографии
«Он не зазнавшийся говнюк»: Юлия Снигирь рассказала о работе с Джудом Лоу фотографии
«Он не зазнавшийся говнюк»: Юлия Снигирь рассказала о работе с Джудом Лоу фотографии
«Он не зазнавшийся говнюк»: Юлия Снигирь рассказала о работе с Джудом Лоу фотографии
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