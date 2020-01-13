Меган Маркл вернётся к актёрской работе после разрыва с королевской семьёй

Меган Маркл
заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей мультфильмов. Об этом сообщает издание The Times.
На прошлой неделе герцоги Сассекские заявили о намерении отказаться от королевских привилегий и финансирования со стороны короны. До этого Меган уже признавалась, что ей тяжело быть членом королевской семьи.
Примечательно, что Маркл подписала контракт с Disney еще до того, как она и принц Гарри заявили о сложении полномочий. Они опубликовали пост в Instagram, в котором объяснили, что продолжат поддерживать королеву, но будут искать пути для достижения независимости.
Все заработанные Меган средства будут переданы благотворительной организации «Elephants Without Borders», которая занимается борьбой с браконьерством.
Пара отметила, что отказ от королевских привелегий и финансирования позволит им «воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден»
и при этом даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на новых планах. Главным приоритетом для Меган и Гарри является возможность жить попеременно в нескольких странах (Канаде, США и Великобритании), сохраняя при этом королевские привилегии. После закрытия всех вопросов герцоги Сассекские планируют осесть в Канаде, но ненадолго. Их конечная цель — иметь свой дом и бизнес в Лос-Анджелесе. Однако на этот переезд Меган и Гарри решатся только после окончания президентства Дональда Трампа
, так как Меган убежденная демократка и неоднократно критиковала политический режим Трампа.
«Часть времени мы будем проводить в Северной Америке, продолжая почитать королеву, Содружество наций и патронируемые нами организации».
Среди неофициальных причин отказа от финансирования со стороны королевской семьи называется и постоянная травля Меган
. В документальном фильме о королевской семье Маркл призналась, что почти никто из членов семьи не интересуется, как Меган себя чувствует. Во время рождественского поздравления на столе Елизаветы II и вовсе отсутствовал снимок Меган и Гарри, что многие расценили как разочарование королевы в наследниках. Отношения Елизаветы II и Меган Маркл не заладились сразу. И в этот раз, как сообщают инсайдеры, решение пары стало неожиданным и неприятным ударом для всех членов семьи. Герцоги Сассекские через личного секретаря сообщили Елизавете II о своем решении всего за 10 минут до официального заявления. Этим они разочаровал не только королеву, но и старшего брата Гарри. Уильям отметил, что они с Гарри уже не будут так близки, как раньше.
«Я больше никогда не смогу его обнять — мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого. Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать, — это пытаться поддержать их и надеяться на то, что настанет время, когда мы все будем придерживаться одного и то же мнения».