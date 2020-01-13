Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Меган Маркл вернётся к актёрской работе после разрыва с королевской семьёй

13 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
13 января 2020
Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей мультфильмов. Об этом сообщает издание The Times.

Меган Маркл вернётся к актёрской работе после разрыва с королевской семьёй

На прошлой неделе герцоги Сассекские заявили о намерении отказаться от королевских привилегий и финансирования со стороны короны. До этого Меган уже признавалась, что ей тяжело быть членом королевской семьи. Примечательно, что Маркл подписала контракт с Disney еще до того, как она и принц Гарри заявили о сложении полномочий. Они опубликовали пост в Instagram, в котором объяснили, что продолжат поддерживать королеву, но будут искать пути для достижения независимости.

Все заработанные Меган средства будут переданы благотворительной организации «Elephants Without Borders», которая занимается борьбой с браконьерством.

Пара отметила, что отказ от королевских привелегий и финансирования позволит им «воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден» и при этом даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на новых планах. Главным приоритетом для Меган и Гарри является возможность жить попеременно в нескольких странах (Канаде, США и Великобритании), сохраняя при этом королевские привилегии. После закрытия всех вопросов герцоги Сассекские планируют осесть в Канаде, но ненадолго. Их конечная цель — иметь свой дом и бизнес в Лос-Анджелесе. Однако на этот переезд Меган и Гарри решатся только после окончания президентства Дональда Трампа, так как Меган убежденная демократка и неоднократно критиковала политический режим Трампа.

«Часть времени мы будем проводить в Северной Америке, продолжая почитать королеву, Содружество наций и патронируемые нами организации».

Среди неофициальных причин отказа от финансирования со стороны королевской семьи называется и постоянная травля Меган. В документальном фильме о королевской семье Маркл призналась, что почти никто из членов семьи не интересуется, как Меган себя чувствует. Во время рождественского поздравления на столе Елизаветы II и вовсе отсутствовал снимок Меган и Гарри, что многие расценили как разочарование королевы в наследниках. Отношения Елизаветы II и Меган Маркл не заладились сразу. И в этот раз, как сообщают инсайдеры, решение пары стало неожиданным и неприятным ударом для всех членов семьи. Герцоги Сассекские через личного секретаря сообщили Елизавете II о своем решении всего за 10 минут до официального заявления. Этим они разочаровал не только королеву, но и старшего брата Гарри. Уильям отметил, что они с Гарри уже не будут так близки, как раньше.

«Я больше никогда не смогу его обнять — мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого. Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать, — это пытаться поддержать их и надеяться на то, что настанет время, когда мы все будем придерживаться одного и то же мнения».
версия для печати
Ссылки по теме
Меган Маркл призналась, что ей нелегко быть членом королевской семьи
Меган Маркл снова покажется на большом экране
«Меган Маркл - далеко не принцесса Диана»: Пирс Морган раскритиковал Джорджа Клуни за его высказывание
Поиск по меткам
семья
персоны
Меган МарклДональд Трамп

фотографии >>
Меган Маркл вернётся к актёрской работе после разрыва с королевской семьёй фотографии
Меган Маркл вернётся к актёрской работе после разрыва с королевской семьёй фотографии
Меган Маркл вернётся к актёрской работе после разрыва с королевской семьёй фотографии
Меган Маркл вернётся к актёрской работе после разрыва с королевской семьёй фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Константин Бромберг
10 января ушёл из жизни режиссёр Константин Бромберг.
Неда Арнерич
10 января ушла из жизни актриса Неда Арнерич.
Иван Пассер
9 января ушёл из жизни режиссёр Иван Пассер.

День рождения >>

Ирина Апексимова
Артур Ваха
Сергей Газаров
Александр Головин
Михаил Гудошников
Юрий Дедович
Владимир Костин
Ариадна Шенгелая
Дарья Щербакова
Милош Бикович
Орландо Блум
Патрик Демпси
Георгий Калоянчев
Франсуаза Прево
Кэй Френсис
Лайэм Хемсворт
все родившиеся 13 января >>

Афиша кино >>

Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Маяк
драма, фильм ужасов, фэнтези
Канада, США, 2019
Проксима
боевик, драма, научная фантастика
Германия, Франция, 2019
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фэнтези
Россия, 2020
Маленькая мисс Дулиттл
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Моё прекрасное лето с Софи
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2019
Особенные
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Песня имён
драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, 2019
Подруги поневоле
комедия, криминальный фильм, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2019
Проклятие
фильм ужасов
Канада, США, 2020
Риф. Новые приключения!
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен