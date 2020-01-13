У Инны Чуриковой и Глеба Панфилова украли паспорта и ценные вещи

Прилетев в Испанию отмечать Новый год, Инна Чурикова
поняла, что у нее украли сумку с документами и ценными вещами.
Помимо денег, банковских карт, очков за 90000 рублей, телефона и документов самой актрисы, воры забрали загранпаспорт мужа Инны Михайловны, Глеба Панфилова
, а также российский паспорт сына Чуриковой, Ивана. Чтобы улететь на родину, актрисе пришлось обращаться в посольство России.
Чурикова оценивает причиненный ущерб в четверть миллиона рублей. В России Инна Михайловна обратилась в полицию с заявлением.
К слову, в 2012-м звезду уже грабили. Ситуация произошла на Кипре. Тогда похитители проникли в гостиничный номер, пока актриса и ее супруг были на прогулке. Злоумышленники вынесли сейф с документами и деньгами.