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У Инны Чуриковой и Глеба Панфилова украли паспорта и ценные вещи

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13 января 2020
Прилетев в Испанию отмечать Новый год, Инна Чурикова поняла, что у нее украли сумку с документами и ценными вещами.

У Инны Чуриковой и Глеба Панфилова украли паспорта и ценные вещи

Помимо денег, банковских карт, очков за 90000 рублей, телефона и документов самой актрисы, воры забрали загранпаспорт мужа Инны Михайловны, Глеба Панфилова, а также российский паспорт сына Чуриковой, Ивана. Чтобы улететь на родину, актрисе пришлось обращаться в посольство России.

Чурикова оценивает причиненный ущерб в четверть миллиона рублей. В России Инна Михайловна обратилась в полицию с заявлением.

К слову, в 2012-м звезду уже грабили. Ситуация произошла на Кипре. Тогда похитители проникли в гостиничный номер, пока актриса и ее супруг были на прогулке. Злоумышленники вынесли сейф с документами и деньгами.
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У Инны Чуриковой и Глеба Панфилова украли паспорта и ценные вещи фотографии
У Инны Чуриковой и Глеба Панфилова украли паспорта и ценные вещи фотографии
У Инны Чуриковой и Глеба Панфилова украли паспорта и ценные вещи фотографии
У Инны Чуриковой и Глеба Панфилова украли паспорта и ценные вещи фотографии
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