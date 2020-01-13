«От твоей сердечной доброты мужчина никуда не денется»: супруга Антона Макарского поделилась житейской мудростью

Виктория Макарская
опровергла миф об идеальных отношениях со своим мужем, объяснив, как сохраняет гармонию в браке с Антоном Макарским
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Семью актера из фильма «Любовь с доставкой на дом»
многие считают образцовой. Его супруга делится в соцсетях яркими моментами из семейной жизни и получает много вопросов о том, как улучшить дела на любовном фронте. Недавно она призналась, что и в ее браке случаются крайне неприятные моменты
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«Были ли невыносимо тяжелые моменты в нашем браке? Конечно! Хотела несколько раз со всей силы дать сковородкой по башке супругу? А то! Хотела уехать к маме в одной пижаме? А как же! Такие мысли посещают в любых, даже самых идеальных отношениях. Но зато сколько счастья потом дает Бог, если вместе преодолеваешь эти наваждения и искушения искренним прощением».
Ранее Виктория уже давала советы о том, как спасти брак
, основанные на собственном опыте. В этот раз Макарская поделилась мудростью, которую в свое время рассказала ей прабабушка.
«Викуля, запомни и запиши себе на лбу: дети очень быстро вырастают и приобретают свои семьи. А муж остается рядом. Береги его, жалей, люби, как самого родного и дорогого, как никто в мире его не сможет полюбить. Прощай, они знаешь какие дураки горячие по молодости, могут делов натворить. А ты будь мудрой, искренней. От такого отношения и от твоей сердечной доброты мужчина никуда от тебя не денется!»