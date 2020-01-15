Никита Михалков прокомментировал выступление Путина перед Федеральным собранием

15 января президент России Владимир Путин
выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил провести реформу Конституции. Среди нововведений, предложенный президентом: ограничение приоритета международного права в России, ужесточение требований для кандидатов в президенты, запрет иностранного гражданства для государственных чиновников и делегирование части президентских полномочий парламенту.
Среди тех, кто первым высказался о выступлении Владимира Путина был режиссер Никита Сергеевич Михалков
. Если коротко - режиссёр в восторге.
«Революционным является мощнейшее перераспределение ответственности между субъектами федерации, Государственной думой, Советом Федерации, президентом и правительством. В данном случае уходит «как начальник скажет, так и будет». Важно и то, что мы, наконец, не будем подчиняться международным законам, живя по своим законам, в спорных вопросах. Мы знаем, каким образом мировые законы и общественное мнение вне России будут решать наши вопросы. Сегодня было сказано, что мы опираемся только на свои законы, только на свои интересы, только на свою конституцию, а это и есть залог суверенитета страны»
.