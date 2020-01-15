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Никита Михалков прокомментировал выступление Путина перед Федеральным собранием

15 января
2020 год
январь 2020
 
 
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15 января 2020
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил провести реформу Конституции. Среди нововведений, предложенный президентом: ограничение приоритета международного права в России, ужесточение требований для кандидатов в президенты, запрет иностранного гражданства для государственных чиновников и делегирование части президентских полномочий парламенту.

Никита Михалков прокомментировал выступление Путина перед Федеральным собранием

Среди тех, кто первым высказался о выступлении Владимира Путина был режиссер Никита Сергеевич Михалков. Если коротко - режиссёр в восторге.

Никита Михалков прокомментировал выступление Путина перед Федеральным собранием

«Революционным является мощнейшее перераспределение ответственности между субъектами федерации, Государственной думой, Советом Федерации, президентом и правительством. В данном случае уходит «как начальник скажет, так и будет». Важно и то, что мы, наконец, не будем подчиняться международным законам, живя по своим законам, в спорных вопросах. Мы знаем, каким образом мировые законы и общественное мнение вне России будут решать наши вопросы. Сегодня было сказано, что мы опираемся только на свои законы, только на свои интересы, только на свою конституцию, а это и есть залог суверенитета страны».
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Никита Михалков прокомментировал выступление Путина перед Федеральным собранием фотографии
Никита Михалков прокомментировал выступление Путина перед Федеральным собранием фотографии
Никита Михалков прокомментировал выступление Путина перед Федеральным собранием фотографии
Никита Михалков прокомментировал выступление Путина перед Федеральным собранием фотографии
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