«Пресса фактически убила его мать»: Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл

Хью Грант
выразил поддержку в адрес принца Гарри и Меган Маркл
, которые на прошлой неделе потрясли Великобританию своим решением отказаться от притязаний на трон и сопутствующих им привилегий
. Причиной разрыва, по мнению многих, является продолжительная травля Меган Маркл в прессе. И тот факт, что никто из членов королевской семьи не оказывал Меган видимую поддержку в борьбе за любовь скептически настроенного к чужестранке британского народа.
В эфире радиошоу Энди Коэна Хью Грант (который, вообще-то пришёл поговорить о новом фильме Гая Ричи «Джентельмены»
) припомнил, что среди членов королевской семьи уже есть одна настоящая жертва пристального внимания прессы:
«Я скорее, на стороне Гарри. Жёлтая пресса фактически убила его мать, а теперь разрывает на части его жену. Думаю, его задача как мужчины - защищать свою семью. Так что я с ним»
.
Грант имеет в виду обстоятельства смерти принцессы Дианы, разбившейся на машине, которую преследовали папарацци в Париже в 1997 году.