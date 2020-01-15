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«Пресса фактически убила его мать»: Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл

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15 января 2020
Хью Грант выразил поддержку в адрес принца Гарри и Меган Маркл, которые на прошлой неделе потрясли Великобританию своим решением отказаться от притязаний на трон и сопутствующих им привилегий. Причиной разрыва, по мнению многих, является продолжительная травля Меган Маркл в прессе. И тот факт, что никто из членов королевской семьи не оказывал Меган видимую поддержку в борьбе за любовь скептически настроенного к чужестранке британского народа.

«Пресса фактически убила его мать»: Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл

В эфире радиошоу Энди Коэна Хью Грант (который, вообще-то пришёл поговорить о новом фильме Гая Ричи «Джентельмены») припомнил, что среди членов королевской семьи уже есть одна настоящая жертва пристального внимания прессы:
«Я скорее, на стороне Гарри. Жёлтая пресса фактически убила его мать, а теперь разрывает на части его жену. Думаю, его задача как мужчины - защищать свою семью. Так что я с ним».

«Пресса фактически убила его мать»: Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл

Грант имеет в виду обстоятельства смерти принцессы Дианы, разбившейся на машине, которую преследовали папарацци в Париже в 1997 году.
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«Пресса фактически убила его мать»: Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл фотографии
«Пресса фактически убила его мать»: Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл фотографии
«Пресса фактически убила его мать»: Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл фотографии
«Пресса фактически убила его мать»: Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл фотографии
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