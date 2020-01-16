СМИ: Ванесса Хадженс и Остин Батлер расстались после 9-летнего романа

Издание US Weekly сообщило о расставании Ванессы Хадженс
и Остина Батлера
, ссылаясь на слова инсайдеров. Сами актёры пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу. Но, как правило, подобные новости не возникают на пустом месте.
Еще недавно в интервью для февральского номера американского издания Cosmopolitan Ванесса рассказывала, что из-за карьеры их с Остином отношения часто поддерживаются на расстоянии: «Самый долгий период, который мы провели врозь - четыре месяца. Это было ужасно. Начинаешь ненавидеть себя, повторяя «Я по тебе соскучилась»
.
Ванесса и Остин начали встречаться в сентябре 2011 года. Слухи об их расставании спровоцировала новость о том, что они провели новогодние праздники порознь.