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«Хочу поменять фамилию»: Агата Муцениеце пошутила о разводе с Павлом Прилучным

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16 января 2020
Агата Муцениеце вместе с подругами провела уик-энд в Лондоне. Жена Павла Прилучного отдыхала в Великобритании вместе с Дарьей Мороз. Именно ей приписывают роман с Павлом Прилучным во время съемок в сериале «Преступление». Агата записала видеоблог из Лондона и рассказала о шуточной смене фамилии.



В видео Муцениеце заявила, что возьмет фамилию Дарьи Мороз, так как обе девушки «расстались» со своими мужьями.

«Мы с Дашей хотим сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже вот недавно. Мы вместе проводим каникулы в Лондоне. Я хочу поменять фамилию: Агата Мороз! Приглашаем всех на нашу свадьбу».

Агата в шутку заявила, что Павел упустил свой шанс. Мороз попросила прощения у Прилучного.

Ранее актриса неоднократно рассказывала о ссорах с мужем и попытках развестись.

«Хочу поменять фамилию»: Агата Муцениеце пошутила о разводе с Павлом Прилучным
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«Хочу поменять фамилию»: Агата Муцениеце пошутила о разводе с Павлом Прилучным фотографии
«Хочу поменять фамилию»: Агата Муцениеце пошутила о разводе с Павлом Прилучным фотографии
«Хочу поменять фамилию»: Агата Муцениеце пошутила о разводе с Павлом Прилучным фотографии
«Хочу поменять фамилию»: Агата Муцениеце пошутила о разводе с Павлом Прилучным фотографии
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