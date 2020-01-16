«Хочу поменять фамилию»: Агата Муцениеце пошутила о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце вместе с подругами провела уик-энд в Лондоне. Жена Павла Прилучного отдыхала в Великобритании вместе с Дарьей Мороз. Именно ей приписывают роман с Павлом Прилучным во время съемок в сериале «Преступление». Агата записала видеоблог из Лондона и рассказала о шуточной смене фамилии.
В видео Муцениеце заявила, что возьмет фамилию Дарьи Мороз, так как обе девушки «расстались» со своими мужьями.
«Мы с Дашей хотим сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже вот недавно. Мы вместе проводим каникулы в Лондоне. Я хочу поменять фамилию: Агата Мороз! Приглашаем всех на нашу свадьбу».
Агата в шутку заявила, что Павел упустил свой шанс. Мороз попросила прощения у Прилучного.