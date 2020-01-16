Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Как только спектакль закончился, она меня бросила»: Крис Эванс о первых отношениях и любви к Сандре Буллок

16 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
16 января 2020
Крис Эванс в своем недавнем интервью рассказал об отношениях с самой популярной девочкой в школе и любви к Сандре Буллок.

«Как только спектакль закончился, она меня бросила»: Крис Эванс о первых отношениях и любви к Сандре Буллок

Актер вспомнил, как получил главную роль в школьной постановке и тут же обзавелся вниманием самой популярной девочки. Это были его первые отношения.

«Вдруг неожиданно я понравился самой популярной девочке нашей школы. У меня была главная роль, и все время, пока я играл, мы с ней встречались. А как только спектакль закончился, она меня бросила. Не нужно быть гением, чтобы понять: мне нужны были главные роли».

Крис вспоминает, что впервые поцеловался с этой девочкой. Перед поцелуем он нервничал, но всё прошло успешно.

«Мы целовались во время антракта. В любом случае с ней связаны приятные воспоминания. Скорее всего, я волновался, но ничего страшного не произошло».

Крис Эванс рассказал и еще об одной своей любви. Он признался, что у него в комнате долгое время висел огромный плакат с актрисой Сандрой Буллок.

«Я купил его в Нью-Йорке в магазине на Таймс-сквер, где продается всякая фигня для туристов. И там я купил этот огромный, здоровенный постер с Сэнди. Он висел у меня на потолке. Вот лузер… Не потому, что Сэнди не восхитительна, а потому, что так делают только лузеры. Тем не менее постер долго провисел у меня на потолке».
версия для печати
Ссылки по теме
Крис Эванс устраивает бунт в постапокалиптическом поезде
Мэттью Макконахи возглавил рейтинг актёров, которым переплачивают
Крис Эванс распрощается с образом Капитана Америки
Поиск по меткам
Звёздылюбовь
персоны
Сандра БуллокКрис Эванс

фотографии >>
«Как только спектакль закончился, она меня бросила»: Крис Эванс о первых отношениях и любви к Сандре Буллок фотографии
«Как только спектакль закончился, она меня бросила»: Крис Эванс о первых отношениях и любви к Сандре Буллок фотографии
«Как только спектакль закончился, она меня бросила»: Крис Эванс о первых отношениях и любви к Сандре Буллок фотографии
«Как только спектакль закончился, она меня бросила»: Крис Эванс о первых отношениях и любви к Сандре Буллок фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Владас Багдонас
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Василий Лановой
Виктория Литвиненко
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Елизавета Солодова
Павел Татаренко
Ришар Боринже
Войцех Высоцкий
Кшиштоф Глёбиш
Рикардо Дарин
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Марилу Толо
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фэнтези
Россия, 2020
Маяк
драма, фильм ужасов, фэнтези
Канада, США, 2019
Проксима
боевик, драма, научная фантастика
Германия, Франция, 2019
Маленькая мисс Дулиттл
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Моё прекрасное лето с Софи
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2019
Особенные
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Песня имён
драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, 2019
Подруги поневоле
комедия, криминальный фильм, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2019
Проклятие
фильм ужасов
Канада, США, 2020
Риф. Новые приключения!
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен