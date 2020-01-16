«Как только спектакль закончился, она меня бросила»: Крис Эванс о первых отношениях и любви к Сандре Буллок

Крис Эванс
в своем недавнем интервью рассказал об отношениях с самой популярной девочкой в школе и любви к Сандре Буллок
.
Актер вспомнил, как получил главную роль в школьной постановке и тут же обзавелся вниманием самой популярной девочки. Это были его первые отношения.
«Вдруг неожиданно я понравился самой популярной девочке нашей школы. У меня была главная роль, и все время, пока я играл, мы с ней встречались. А как только спектакль закончился, она меня бросила. Не нужно быть гением, чтобы понять: мне нужны были главные роли».
Крис вспоминает, что впервые поцеловался с этой девочкой. Перед поцелуем он нервничал, но всё прошло успешно.
«Мы целовались во время антракта. В любом случае с ней связаны приятные воспоминания. Скорее всего, я волновался, но ничего страшного не произошло».
Крис Эванс рассказал и еще об одной своей любви. Он признался, что у него в комнате долгое время висел огромный плакат с актрисой Сандрой Буллок.
«Я купил его в Нью-Йорке в магазине на Таймс-сквер, где продается всякая фигня для туристов. И там я купил этот огромный, здоровенный постер с Сэнди. Он висел у меня на потолке. Вот лузер… Не потому, что Сэнди не восхитительна, а потому, что так делают только лузеры. Тем не менее постер долго провисел у меня на потолке».