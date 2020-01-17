«Сексуальность — это не только секс»: Екатерина Шпица ответила хейтерам

Екатерина Шпица
резко ответила своим критикам под провокационной фотографией.
Актриса показала закулисный снимок, который был сделан во время проведения фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Екатерина позировала в полураздетом виде. Именно под этой фотографией она решила объяснить, зачем хейтеры позволяют себе критику в адрес пикантных фотографий знаменитостей. По ее словам, такие люди просто используют соцсети, чтобы иметь возможность «выместить досаду от своего никчемного существования».
«И частая их тема — сексуальность: «Я бы вдул», «Вы не такая», «Вам фото в купальнике не идут», «Вот как ни старайся, я б с тобой не стал», «Бревно, ни талии, не бёдер», «Сделай сиськи»… Разве психологически зрелый, умный, счастливый человек такое напишет? Люди в обморок падают от очертания женского соска под одеждой, фантазируют об оральных утехах, увидев на фото приоткрытый рот. Боюсь подумать, что будет, если сняться в купальнике среди бананов».
Шпица объяснила, что она вкладывает в понятие сексуальность и добавила, что не собирается ориентироваться на чужое мнение.
«Если выбирать между «Шпица, ну это чересчур» и «Бревном» я, конечно, выберу первое. Но и второе меня не обижает. Я не жажду быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин планеты всей. Сексуальность — это не когда тебя хотят все, что и невозможно. Это не только секс, но куда более сложное явление».
Екатерина отметила особенность соцсетей делать сексуальными тех, кто в жизни совсем не такой.
«Цепляет не одно тело, а личность в совокупности. Важно, чтобы в паре были сексуальными мужчина и женщина друг для друга. А вершина парада самых сексуальных — не самоцель. Я знаю море людей, сексуальных на фото, но пресных в жизни, и наоборот».