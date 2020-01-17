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Брэд Питт стал лицом бренда Brioni

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17 января 2020
Брэд Питт подписал контракт с брендом Brioni.

Брэд Питт стал лицом бренда Brioni

Легендарная итальянская марка Brioni сделала голливудского актера лицом своей рекламной кампании весны-2020. На черно-белых кадрах артист запечатлен в классическом смокинге с бабочкой.

Питт заявил, что и раньше имел намерения сотрудничать с брендом. Он и сам часто выбирал костюмы Brioni для выходов в свет.

«Я всегда восхищался этой элегантной одеждой, над которой время не властно. Бренд воплощает уникальность и превосходное качество».

Фанаты актера оценили кадры из рекламной кампании марки. Многие заметили, что Питт выглядит в костюмах Brioni, как Джеймс Бонд. Они оставили восторженные комментарии под рекламным роликом.

«В этом смокинге ты выглядишь просто обалденно. Мне кажется, новый актер на роль Джеймса Бонда найден», «Вау! Выглядишь идеально! Мне кажется, время не властно не над одеждой, а над тобой», «После развода ты только хорошеешь».

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Брэд Питт стал лицом бренда Brioni фотографии
Брэд Питт стал лицом бренда Brioni фотографии
Брэд Питт стал лицом бренда Brioni фотографии
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