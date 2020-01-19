Ксения Пунтус рассказала о падении из окна квартиры внука Никиты Михалкова

Модель Ксения Пунтус
, выпавшая ночью 11 января из окна квартиры Андрея Бакова, через несколько дней после происшествия пришла в себя и смогла прояснить ситуацию. Напомним, что Ксению рано утром обнаружил дворник во дворе дома на Патриарших прудах
. Довольно быстро этот инцидент связали с проживающим в этом доме внуком Никиты Михалкова
Андреем Баковым, с которым девушка состоит в романтических отношениях. Проспавшего падение Ксении Бакова утром разбудила полиция, от которой парень и узнал о произошедшем.
Но состояние находящейся в реанимации Ксении, которая чисто по техническим причинам не могла раскрыть деталей произошедшего, позволяло конспирологам строить фантастические догадки о том, что же на самом деле случилось. Забыв про принцип бритвы Оккама, народ начал слагать легенды: если девушка в одном нижнем белье выпала из окна посреди ночи, значит в этой истории непременно замешаны наркотики, галлюциногенные таблетки для похудения, насилие и тайный сговор сильных мира сего. Самую дикую трактовку произошедшего предложила знакомая Ксении, модель (и по совместительству дочь теннисиста Евгения Кафельникова
) Алеся Кафельникова
: якобы Ксению где-то там кто-то избил, раздел и подбросил под окна дома, в котором живёт Баков. Та же Кафельникова распустила слух о том, что после падения из окна у Пунтус отшибло память, и подобно бесчисленным героиням мыльных опер, бедняжка не помнит ничего, кроме своего имени.
Через пару дней после несчастного случая, когда Ксению перевели из реанимации в обычную палату, она поспешила опровергнуть все эти домыслы и вывести пятно позора с имени Бакова. Реальность, как это часто бывает, оказалась не столь захватывающей: подвыпившая Ксения села на подоконник и, не удержав равновесия, случайно выпала из окна. В это время Баков, как он и сказал сотрудникам полиции, давно спал глубоким сном нетрезвого молодого человека. А всем доморощенным фантастам Ксения ответила в своём Инстаграме
:
«Тадам. Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента.
Спешу вас огорчить, писатели - фантасты, но запрещённых веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и т.д. и т.п.) , ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму.
А ещё не было никаких машин, слежек, кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся в своих постах.
И уж конечно речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей - чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами (с не очень хорошим зрением и без линз). Весь инцидент - нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь»
.
В подтверждение своих слов Ксения опубликовала ряд фотографий из больничной палаты, где они с Баковым уже навели своеобразный цветочно-плюшевый уют, посреди которого можно красиво целоваться на камеру.